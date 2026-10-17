SUTEP Puno rechaza alzas de pasajes y exige concertar las tarifas

El dirigente comparó las tarifas de Puno con las de Cusco, Tacna y Arequipa, y criticó al alcalde por la solicitud tardía de subsidio al combustible para transportistas

Freed Guerra
Freed Guerra 17/10/2026

Leoncio Álvarez cuestionó el incremento de pasajes urbanos y de lanchas en Puno y pidió a las autoridades concertar tarifas que protejan la economía de la población

Foto: Difusión

El secretario del SUTEP Puno, Leoncio Álvarez, rechazó el alza de pasajes tras la movilización del último miércoles, pues el alza del combustible afecta los bolsillos de toda la población y presiona el incremento de tarifas.

Los transportistas de Puno buscan un tarifario de S/1.50, mientras que en Cusco y Tacna el pasaje cuesta un S/. 1.20 y en Arequipa un 1.30, detalló Álvarez.

Arequipa marca el camino. Allí la alcaldía reguló los pasajes y colocó un sticker en los buses con tarifa de un sol. Álvarez pide igual apoyo por parte de las autoridades en Puno.

Cuestionan al alcalde y alertan por las lanchas

El alcalde guarda silencio. Álvarez afirmó que la autoridad municipal regula los pasajes, pero dice: “eso no me compete a mí” y remite el tema a otras instituciones.

El alcalde presentó el 9 de octubre una solicitud de subvención de combustible para transportistas, fuera del plazo del 29 de septiembre mientra que Álvarez lo acusa de dejar de lado al pueblo puneño.

Respecto al transporte hacia las islas también sienten el golpe ya que las lanchas anunciaron un alza que afectará a docentes de Taquile y Amantaní, en viajes de dos a tres horas. Álvarez pide tarifas “acorde a la necesidad del pueblo”.

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