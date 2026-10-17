DDC Puno constata daños al patrimonio arqueológico tras incendio

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Puno diagnostica los sitios arqueológicos de Orurillo, en Melgar, tras los incendios forestales del 14 y 15 de octubre, para definir medidas de atención.

Especialistas constataron áreas quemadas en Chullpas y otros contextos funerarios prehispánicos del sitio Chiqnarapi y del sector Vizcachani, correspondiente al Sitio Arqueológico Vizcachani 1.

La respuesta ya está en marcha por parte del área técnica desarrolla acciones preliminares de diagnóstico para identificar las afectaciones y promueve labores coordinadas de limpieza preventiva de las estructuras funerarias.

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Llamado a evitar el fuego en sitios arqueológicos

La DDC Puno exhorta a evitar la quema de arbustos y pastizales y a extremar precauciones en pagos a la tierra, quema de incienso y ofrendas dentro de los sitios arqueológicos lo cual ya ocasionó incendios descontrolados en años anteriores.

La DDC pide a las agrupaciones políticas no entregar fósforos ni encendedores durante los mítines políticos, porque se observó que su uso inadecuado puede causar incendios forestales que afecten los paisajes arqueológicos.

Ante humo, fuego incipiente o quema no controlada, la ciudadanía debe alertar de inmediato a las autoridades sin exponerse al riesgo. La DDC pide: “Actuemos a tiempo para evitar daños irreparables”.