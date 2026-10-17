DDC Puno constata daños al patrimonio arqueológico tras incendio

Especialistas realizan un diagnóstico de los daños y coordinan labores de limpieza preventiva; Cultura exhorta a evitar quemas que pongan en riesgo el patrimonio arqueológico

Freed Guerra
Freed Guerra 17/10/2026

La DDC Puno constató áreas quemadas en chullpares y contextos funerarios prehispánicos de Chiqnarapi y Vizcachani 1, en el distrito de Orurillo

Foto: Difusión

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Puno diagnostica los sitios arqueológicos de Orurillo, en Melgar, tras los incendios forestales del 14 y 15 de octubre, para definir medidas de atención.

Especialistas constataron áreas quemadas en Chullpas y otros contextos funerarios prehispánicos del sitio Chiqnarapi y del sector Vizcachani, correspondiente al Sitio Arqueológico Vizcachani 1.

La respuesta ya está en marcha por parte del área técnica desarrolla acciones preliminares de diagnóstico para identificar las afectaciones y promueve labores coordinadas de limpieza preventiva de las estructuras funerarias.

Llamado a evitar el fuego en sitios arqueológicos

La DDC Puno exhorta a evitar la quema de arbustos y pastizales y a extremar precauciones en pagos a la tierra, quema de incienso y ofrendas dentro de los sitios arqueológicos lo cual ya ocasionó incendios descontrolados en años anteriores.

La DDC pide a las agrupaciones políticas no entregar fósforos ni encendedores durante los mítines políticos, porque se observó que su uso inadecuado puede causar incendios forestales que afecten los paisajes arqueológicos.

Ante humo, fuego incipiente o quema no controlada, la ciudadanía debe alertar de inmediato a las autoridades sin exponerse al riesgo. La DDC pide: “Actuemos a tiempo para evitar daños irreparables”.

Etiquetas:
Freed Guerra

Recomendado

Obra vial de urbanización Florida y Tahuantinsuyo en Juliaca suma 46.79% de retraso y nueve irregularidades en Juliaca Juliaca

Obra vial de urbanización Florida y Tahuantinsuyo en Juliaca suma 46.79% de retraso y nueve irregularidades en Juliaca

Juliaca: Más de 83 instituciones educativas participaran de desfile por centenario Juliaca

Juliaca: Más de 83 instituciones educativas participaran de desfile por centenario

Bolivia y Chile inician nueva era con la visita histórica de Kast Internacional

Bolivia y Chile inician nueva era con la visita histórica de Kast

Fenómeno El Niño en Perú: experto exige evacuación preventiva urgente Nacional

Fenómeno El Niño en Perú: experto exige evacuación preventiva urgente

Juliaca: Vecinos de la urbanización Magisterial Taparachi exigen sanción para dirigentes que lucraron con área verde Juliaca

Juliaca: Vecinos de la urbanización Magisterial Taparachi exigen sanción para dirigentes que lucraron con área verde

Juliaca: Instalaran luminarias en templo con un presupuesto de 138 mil soles Juliaca

Juliaca: Instalaran luminarias en templo con un presupuesto de 138 mil soles

Alerta Electro Puno anuncia corte de fluido eléctrico para el domingo 18 de 12 horas Puno

Alerta Electro Puno anuncia corte de fluido eléctrico para el domingo 18 de 12 horas

Sequía en Puno: Gobernador Richard Hancco admite falta de ejecución de fondos para enfrentar crisis hídrica Puno

Sequía en Puno: Gobernador Richard Hancco admite falta de ejecución de fondos para enfrentar crisis hídrica