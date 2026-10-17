SERFOR exhorta proteger lomas costeras de Tacna y Moquegua

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) exhortó a proteger las lomas costeras de Tacna y Moquegua, evitando residuos y fogatas que dañan la flora y fauna lanzando una alerta a cuidar los ecosistemas frágiles.

Se realiza el monitoreo de huellas humanas ya que en las lomas de Sama, personal de la ATFFS Moquegua–Tacna halló botellas de vidrio, envases plásticos, restos de alimentos y cenizas de fogatas, un riesgo que podría favorecer incendios forestales.

Los especialistas sensibilizaron a visitantes y les pidieron evitar la extracción, captura o destrucción de especies y recordaron que las infracciones pueden generar sanciones administrativas, además de responsabilidades civiles o penales.

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Ecosistemas que debemos conservar

Javier Balbín Durand, administrador técnico de la ATFFS Moquegua–Tacna, afirmó que arrojar residuos o encender fogatas “perjudica a la fauna silvestre” y pone en riesgo la regeneración de las plantas.

El SERFOR mantendrá la vigilancia, monitoreo y coordinación con municipalidades y autoridades para atender los reportes ciudadanos durante la temporada de crecimiento y floración de las lomas costeras.

Las lomas reverdecen cada año en Ilo, Amoquinto, Huaca Luna–Tacahuay y Morro Sama donde las plantas florecen entre setiembre y diciembre gracias a la neblina costera. El SERFOR invoca a reportar cualquier actividad que afecte la flora y fauna.