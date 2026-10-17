Puno: Vecinos del Arco Deustua denuncian focos de insalubridad

Los vecinos piden baños portátiles obligatorios, compromisos de limpieza y vigilancia nocturna para proteger el espacio público y el entorno de este patrimonio histórico

Freed Guerra
Freed Guerra 17/10/2026
Arco Deústua se convierte en urinario

Residentes del jirón Independencia denuncian basura, botellas y malos olores tras eventos sociales cerca del Arco Deustua y exigen mayor control municipal y sanciones

Vecinos y residentes del jirón Independencia denuncian que el entorno del histórico Arco Deustua sufre contaminación e insalubridad constante, pese a las limpiezas periódicas de la municipalidad.

Los pobladores señalan que, tras reuniones sociales particulares y comunales en la cancha deportiva, las esquinas quedan sucias de madrugada, con residuos de comida y botellas.

Los afectados afirman que los eventos convierten el lugar en un “baño público improvisado”, y los olores fétidos impregnan el ambiente desde la mañana, según los vecinos.

Piden control y sanciones

Los vecinos exigen reglas más duras y piden a la Municipalidad Provincial de Puno y a la federación endurecer el control en los permisos para eventos cerca del patrimonio, con baños portátiles obligatorios y compromiso formal de limpieza.

El pedido apunta a horas de la noche ya que los moradores solicitan reforzar la limpieza nocturna con cisternas y sancionar drásticamente a quienes usen indebidamente los espacios públicos.

La vigilancia vecinal continúa. Los moradores reiteran que seguirán atentos para proteger el valor cultural del Arco Deustua frente al descuido y la “falta de empatía” de algunos vecinos.

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