Melgar: Nevados de Vilcanota se extinguen y falta agua

La población pide medidas para proteger las fuentes de agua de las zonas altas ante la disminución del recurso hídrico que preocupa a sectores de Puno y Cusco

Freed Guerra
Freed Guerra 17/10/2026

Pobladores de Santa Rosa, Melgar, advierten sobre el retroceso de los glaciares del nudo Vilcanota y el secado de puquiales que abastecen de agua durante las sequías

Foto: JAC

La alarma crece en Santa Rosa, Melgar ya que la población alerta que los glaciares del nudo Vilcanota se extinguen y que el agua disminuye hacia las regiones de Cusco y Puno, lo que genera preocupación creciente.

Los manantiales también sufren. La población declaró que los puquiales, fuentes de agua pura y cristalina, se secan con el paso de los días en la zona.

El último recurso peligra y los vecinos afirman que “los puquiales son lo único que les queda para abastecerse de agua en épocas de sequía”.

Vecinos exigen protección para las fuentes

Los vecinos de Santa Rosa y de las zonas aledañas repiten la pregunta clave: “¿Cómo se hará la protección de los puquiales de las partes altas?”

El impacto trasciende a Santa Rosa pues la disminución del agua alcanza a las regiones de Cusco y Puno, mientras los glaciares del nudo Vilcanota se extinguen según la alerta de la población.

El reclamo apunta a las alturas. Los vecinos piden saber cómo se protegerán los puquiales de las partes altas, porque sin ellos quedan sin agua en tiempos de sequía.

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