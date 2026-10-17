Melgar: Nevados de Vilcanota se extinguen y falta agua

La alarma crece en Santa Rosa, Melgar ya que la población alerta que los glaciares del nudo Vilcanota se extinguen y que el agua disminuye hacia las regiones de Cusco y Puno, lo que genera preocupación creciente.

Los manantiales también sufren. La población declaró que los puquiales, fuentes de agua pura y cristalina, se secan con el paso de los días en la zona.

El último recurso peligra y los vecinos afirman que “los puquiales son lo único que les queda para abastecerse de agua en épocas de sequía”.

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Vecinos exigen protección para las fuentes

Los vecinos de Santa Rosa y de las zonas aledañas repiten la pregunta clave: “¿Cómo se hará la protección de los puquiales de las partes altas?”

El impacto trasciende a Santa Rosa pues la disminución del agua alcanza a las regiones de Cusco y Puno, mientras los glaciares del nudo Vilcanota se extinguen según la alerta de la población.

El reclamo apunta a las alturas. Los vecinos piden saber cómo se protegerán los puquiales de las partes altas, porque sin ellos quedan sin agua en tiempos de sequía.