Los alpaqueros de Puno realizarán un congreso histórico con supervisión electoral de ONPE este septiembre, marcando el fin de dirigencias eternas que no benefician a los productores de base.

El Primer Congreso de Criadores de Alpacas Domésticas se realizará los días veinticinco y veintiséis de septiembre en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, buscando reorganizar completamente el sector.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales garantizará transparencia total mediante ánforas oficiales, padrones electorales y todas las garantías necesarias para una elección legítima y democrática.

Leonardo Ventura, vocal provincial de El Collao, anticipó que las nuevas reglas impedirán la postulación de expresidentes de organizaciones alpaqueras y aspirantes con deudas pendientes en Agrobanco.

El dirigente explicó que las listas de candidatos buscarán integración regional presentándose de forma alternada con representantes de las zonas norte y sur del departamento.

Los alpaqueros interesados deben acreditarse previamente en las oficinas de desarrollo agropecuario de sus municipalidades distritales para ejercer su derecho al voto o postularse.

Ventura señaló que el sector enfrenta graves problemas sanitarios como enterotoxemia y sarcosistiosis que afectan severamente a los animales sin contar con cura científica definida.

El precio actual de la fibra alcanza apenas veintiún soles por libra, mientras una ley prohíbe exportar el producto en estado grasiento, limitando significativamente los ingresos.

El vocal provincial manifestó que los alpaqueros carecen de seguro agrario adecuado para protegerse de riesgos climáticos y no poseen maquinaria para procesar su producción.

Los productores de alpaca consideran que sus actuales dirigentes ocupan cargos durante años sin generar beneficios concretos para quienes trabajan directamente con los animales.

Ventura invitó a todos los alpaqueros puneños a participar en esta oportunidad histórica que busca lograr una representación nacional efectiva desde una nueva dirigencia regional.