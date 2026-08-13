Ananea: Capturan a dos policías acusados de pedir coma a sujeto intervenido por tenencia de arma de fuego

Dos policías que laboraban en el puesto de auxilio rápido PNP 3 mayo, en el centro poblado La Rinconada del distrito de Ananea provincia de San Antonio de Putina, fueron detenidos la madrugada del 13 de agosto por su presunta implicación en el delito de cohecho pasivo propio, tras una denuncia presentada el día anterior.

La intervención ocurrió cerca de las 00:45 horas, con participación de personal de la Policía Anticorrupción, fiscales del FECOF, agentes de la comisaría de Ananea y el denunciante Héctor Condori Greta, quienes acudieron al puesto de auxilio rápido para realizar las diligencias.

Los intervenidos fueron identificados como el Suboficial Brigadier PNP Estanislao Roberto Condori Cuba, de 54 años, jefe del puesto de auxilio rápido, y el Suboficial de tercera PNP Willian Uriel Álvarez Mayta, de 26 años, quienes fueron señalados durante la diligencia realizada en las instalaciones policiales.

Según el acta, el denunciante reconoció a los efectivos y relató que el 12 de agosto fue conducido a la comisaria, donde un policía conocido como “Yango” le colocó las marrocas y redactó un acta en una computadora, mientras su jefe permanecía cerca.

Durante la intervención, Condori Cuba autorizó voluntariamente la revisión de su celular, donde los agentes encontraron un contacto denominado “Fran Ñus”, cuyo número coincidía con el teléfono relacionado con un Yape proporcionado por el denunciante, mientras Álvarez también permitió revisar su equipo.

Ante los indicios encontrados y el reconocimiento realizado por los denunciantes, el personal de la Policía Anticorrupción detuvo a ambos efectivos por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, luego fueron trasladados a Puno para continuar las diligencias.