Puno: Más de 3 000 ciudadanos fueron sorteados como miembros de mesa

La ODPE Chucuito instalará 342 mesas en 59 locales y advierte una multa de S/ 275 para quienes no cumplan sin justificación

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 13/08/2026

Más de 3 000 ciudadanos de Chucuito y Yunguyo fueron sorteados como miembros de mesa para las elecciones del 4 de octubre y recibirán S/ 165

Foto: Difusión

Más de 3 000 ciudadanos de Chucuito y Yunguyo fueron seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Chucuito pidió a los cerca de 94 806 electores revisar si fueron seleccionados, la consulta se realiza en la plataforma oficial con el número de documento nacional de identidad.

El sorteo se realizó el 24 de julio, como parte de la organización electoral, mediante las 125 oficinas descentralizadas instaladas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales en todo el país.

Hallen Atencio Lagunas, jefe de la oficina electoral, explicó que cada mesa tendrá 3 miembros titulares y 6 suplentes, quienes deberán instalarla y conducir la votación durante la jornada.

Los miembros que cumplan su función recibirán S/ 165, además tendrán derecho a un día de descanso remunerado, siempre que participen en la capacitación y trabajen durante las elecciones.

La oficina instalará 59 locales y 342 mesas en 14 distritos y 26 centros poblados, mientras la ausencia injustificada del cargo generará una multa de S/ 275.

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