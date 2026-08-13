ONPE capacitará en Puno a candidatos sobre gastos de campaña

La Oficina Nacional de Procesos Electorales capacitará en Puno a candidatos a gobernador, vicegobernador y alcaldes sobre la entrega de informes financieros, el taller se realizará el lunes 24 de agosto desde las 6 de la tarde en la Casona Plaza Hotel Centro.

Los postulantes deberán informar sobre los aportes, ingresos y gastos de sus campañas, la primera entrega incluirá actividades realizadas entre el 7 de enero y el 5 de setiembre.

El plazo para presentar ese informe vencerá el 11 de setiembre, según la Resolución Gerencial número 000004-2026-GSFP/ONPE, mientras la ley no exige esta obligación a consejeros ni regidores.

La capacitación explicará el correcto llenado de los formatos, mediante una metodología participativa que permitirá a los candidatos conocer los procedimientos y evitar errores al entregar sus documentos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza estos talleres con apoyo de la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las sesiones también llegarán a Arequipa, Cusco, Trujillo e Iquitos.

Los candidatos podrán presentar la información mediante el portal digital de financiamiento Claridad, para lo cual necesitan una casilla electrónica, o en las mesas físicas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.