Chucuito: Detienen a joven y recuperan moto buscada desde 2022

La unidad era buscada por la Policía de Juliaca y fue incautada tras una intervención en Chacachaca, mientras investigan una presunta receptación

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 13/08/2026

Policía detuvo a joven de 23 años y recuperó moto con requisitoria por presunto hurto desde 2022 durante operativo en Pomata

Foto: Difusión

La Policía detuvo a un joven de 23 años y recuperó una motocicleta con requisitoria vigente por presunto hurto de vehículo, durante un operativo realizado en la carretera Longitudinal, en el centro poblado de Chacachaca, distrito de Pomata, provincia de Chucuito.

El intervenido fue identificado con las iniciales H. R. Q. C., quien conducía la unidad cuando agentes de la Comisaría de Pomata realizaron la consulta en el sistema policial.

La búsqueda confirmó que la motocicleta era solicitada por la unidad especializada de vehículos de Juliaca, debido a una investigación por presunto hurto registrada el 3 de mayo de 2022.

El conductor fue trasladado a la Comisaría de Pomata para continuar con las diligencias, mientras la motocicleta quedó incautada y bajo disposición de la autoridad competente.

La Policía informó que el caso será investigado por su presunta relación con un delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación, conforme a las normas vigentes.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar cómo llegó el vehículo a la zona y establecer las responsabilidades que correspondan.

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