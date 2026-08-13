Exhortan a la población a participar de II simulacro para este viernes 14 desde las 3 de la tarde

Instituciones públicas como Defensa Civil, los Compañía de Bomberos, el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre otras, desarrollaron un pasacalle por las principales arterias de Puno, como actividad previa al segundo Simulacro Nacional Multipeligro, programado para este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m.

El subgerente de defensa civil de la municipalidad de Puno, Lippmamm, Escobar Vera, detallo que el escenario simulado para este viernes plantea un sismo de magnitud ocho, al suroeste de la ciudad de Puno, con una profundidad de 70 kilómetros, capaz de generar una destrucción de gran magnitud, según explicó el funcionario.

«No somos ajenos a los movimientos sísmicos», advirtió el funcionario, quien recordó que Puno registra doce sismos recientes en distintas provincias, además de sismos esta semana en Venezuela y Colombia.

Antecedentes y riesgo regional

En el año 2016, un sismo remeció la provincia de Lampa y destruyó más de 800 viviendas rústicas, evidencia de la vulnerabilidad histórica de la región frente a movimientos telúricos, según Defensa Civil.

Las provincias de Lampa, El Collao, Azángaro y Puno concentran la mayor recurrencia sísmica de la región, lo que expone a miles de familias y viviendas rústicas ante un eventual desastre, alertó Defensa Civil.

El segundo simulacro nacional se replicará en noviembre en horario nocturno, tras el primero realizado en mayo, con el fin de reforzar la respuesta ciudadana ante distintos escenarios sísmicos, informaron los organizadores.