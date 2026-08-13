Puno: 237 499 electores votarán en elecciones 2026

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Puno informó que 237 499 ciudadanos de las provincias de Puno y El Collao podrán votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre.

La provincia de Puno concentra 183 581 electores habilitados en sus 15 distritos, mientras El Collao reúne 53 918 ciudadanos distribuidos en sus 5 distritos electorales.

El distrito de Puno registra la mayor cantidad de votantes, con 103 631, seguido de Ácora con 18 618 y Capachica con 8 852 electores habilitados.

En El Collao, Ilave concentra 38 584 electores, seguido de Pilcuyo con 9 014, Santa Rosa con 2 867, Conduriri con 2 687 y Capaso con 766 ciudadanos.

El jefe de la oficina electoral, Lucio Pisfil Caicedo, informó que se instalarán 111 locales y 828 mesas de sufragio en 20 distritos y 37 centros poblados.

Más de 7 000 ciudadanos fueron seleccionados como miembros de mesa, quienes recibirán S/ 165 y un día de descanso remunerado, mientras la ausencia injustificada generará una multa de S/ 275.