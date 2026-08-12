Brigadistas del sector salud denuncian explotación laboral por vacunación contra sarampión en hospital Carlos Monge Medrano

Trabajadoras del sector salud denunciaron anónimamente explotación laboral en Juliaca. El hospital Carlos Monge Medrano no les pagó por treinta días de trabajo. Ellas exigieron el pago justo mientras sufrían agresiones físicas y verbales durante la campaña de vacunación.

Abuso

Las brigadistas ingresaron por convocatoria para la tercera campaña contra el sarampión. La meta fue sesenta vacunados diarios y mil ochocientos mensuales. La exigencia resultó imposible de cumplir porque cada paciente demanda treinta minutos de atención.

Además, las profesionales reportaron mordeduras de canes en zonas periféricas. La población también rechazó la vacuna con agresiones verbales. Los jefes inmediatos ignoraron los reportes y negaron toda protección institucional al personal sanitario.

Jornadas

Las citaciones comenzaron a las 06:00 horas y se extendieron hasta las 20:00. Algunas trabajadoras permanecieron incluso hasta las 21:00 horas. Los turnos duplicaron la jornada laboral permitida para el sector salud.

Más de veinticuatro brigadas participaron en esta lucha. En total fueron identificados más de cuarenta equipos afectados. Varias profesionales renunciaron al inicio por las condiciones abusivas. El resto continuó por necesidades económicas y terminó sin recibir pago.

Impunidad

El contrato finalizó el día cinco y aún postergan la cancelación. La única propuesta fue pagar S/ 3 por vacuna aplicada. Una brigadista que aplicó cien dosis recibiría S/ 200. El sueldo pactado era de S/ 6,000.

Las redes de San Román Yunguyo y Puno ya cancelaron al personal. El hospital Carlos Monge Medrano incumplió con sus brigadistas. Ellas denunciaron con temor a represalias y exigieron que las autoridades paguen el trabajo realizado.