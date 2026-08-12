Terminal Zonal Norte de Puno sigue sin funcionar tras un mes de reapertura

La Municipalidad priorizará nuevas empresas de Puno, Juliaca, Capachica y Coata para ocupar las rampas y reactivar el transporte desde este jueves

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/08/2026

Terminal Zonal Norte de Puno continúa inactivo tras casi un mes de reapertura por falta de transportistas, afectando a usuarios que buscan servicio

Foto: JAC

El Terminal Zonal Norte de la ciudad de Puno permanece sin funcionar, casi a un mes de su reapertura, informó el gerente del terminal, César Villasante, ante la ausencia de unidades de transporte en las rampas.

La Municipalidad Provincial de Puno ya entregó las instalaciones con todos los servicios, permisos, personal de seguridad y limpieza, pero los transportistas antiguos no se activaron al cien por ciento pese a los compromisos asumidos.

Villasante señaló que el sábado se dio un ultimátum a los empresarios antiguos para activarse al 100%, y afirmó: «lo que hemos visto el día de hoy no se está cumpliendo» aceptando que las reuniones fueron un fracaso.

Nuevas empresas y transportistas interurbanos entran en escena

Ante el incumplimiento, la comuna decidió priorizar a los transportistas interurbanos de Capachica y Coata, a quienes ya se entregaron las rampas disponibles, y abrió paso a empresarios de Puno y Juliaca que presentaron sus expedientes.

La falta de actividad en el terminal afecta directamente a la población que requiere transporte ordenado, mientras nuevos empresarios buscan una oportunidad laboral que las antiguas empresas no están aprovechando.

Desde este jueves 13 de agosto, la Municipalidad aceptará a todos los transportistas nuevos dispuestos a trabajar, con lo que espera reactivar el servicio completo en beneficio de la población y de los empresarios interesados.

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