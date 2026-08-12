Estudiantes de la UNA Puno duermen en carpas y pagan S/ 100 para ratificar matrícula

En la Universidad Nacional del Altiplano de Puno estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación pasaron la noche en carpas y sobre cartones en la ciudad universitaria porque hoy deben ratificar su matrícula y además pagar hasta 100 soles por el festival universitario.

Las y los jóvenes contaron que desde el año pasado se acostumbraron a hacer largas colas desde la noche anterior en las puertas de cada facultad y explicaron que hoy se realiza la ratificación del segundo y tercer semestre para todas las escuelas de educación y otras carreras.

Varios estudiantes señalaron que para poder continuar sus estudios no solo deben asegurar vacante en la fila sino también juntar el dinero que les piden para la festividad y dijeron que en educación primaria el cobro llega a 100 soles por estudiante.

Los universitarios explicaron que cada escuela profesional acordó un monto distinto para este festival y comentaron que ese pago se realiza justo el día de la ratificación por lo que muchos pasaron la noche haciendo cola para no quedarse sin matrícula en este semestre.

Al amanecer se observó en los exteriores de la Facultad de Educación a grupos de jóvenes abrigados tomando algo caliente mientras otros conversaban sobre el orden de la fila y preguntaban a qué hora abrirán las oficinas para iniciar el trámite de ratificación.

Estudiantes indicaron que esta escena se repite en casi todas las facultades de la Universidad Nacional del Altiplano donde desde la noche anterior se forman colas para ratificar matrícula y se exige un pago adicional por el festival universitario que cambia según la carrera.