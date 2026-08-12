ODPE San Román registra cambios de notas y deja fuera a nuevos postulantes

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de San Román quedó bajo fuerte cuestionamiento porque, según Yuli Chambi, el concurso para coordinador de local de votación mostró cambios de puntaje y registros como “ausente” a personas que sí asistieron, hecho que genera descontento y sospecha de direccionamiento.

Yuli Chambi explicó que el proceso debía ser transparente y comentó que a participantes con amplia experiencia les pusieron notas muy bajas, mientras a otros que acudieron a la entrevista les aparece la frase “no se presentó”, situación que, según dijo, cerró espacios para quienes buscaban una oportunidad.

La postulante relató que el problema se habría originado en Lima, donde “se confundieron en subir las notas”, y precisó que los resultados oficiales ya figuran en la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con puntajes publicados para todo el país, incluso para San Román.

Chambi indicó que conoce por lo menos 8 casos con errores similares y agregó que también existen participantes que primero aparecieron con 50 puntos y luego, tras presentar su reclamo, vieron sus resultados en 80 puntos, hecho que considera muy llamativo y que aumenta las dudas sobre el concurso.

La entrevistada sostuvo que en varios locales habrían sido seleccionadas personas que ya trabajaron en procesos anteriores, lo que, según su versión, dejó sin opción a nuevos postulantes, por eso pidió una nueva convocatoria y pidió que la Contraloría General de la República revise cada etapa del proceso.

Yuli Chambi además cuestionó que la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de San Román continúe en el cargo, porque, de acuerdo a su relato, ella misma participó en una convocatoria ligada al mismo periodo, y advirtió que todo este caso golpea la confianza en las próximas elecciones municipales y regionales.