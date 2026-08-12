Hospital de Macusani separa a personal e investiga presunta compra de material médico

El Hospital San Martín de Porres de Macusani abrió una investigación inmediata tras la difusión de una denuncia pública en redes sociales, donde familiares de un paciente señalan una presunta solicitud y compra de material médico para una operación neuroquirúrgica.

La dirección del nosocomio expresó su solidaridad con la familia y afirmó que su prioridad es preservar la vida, dar atención oportuna y mantener un trato digno y respetuoso para cada paciente que llega al hospital.

El comunicado también informa la separación preventiva de las funciones asistenciales del médico especialista y del personal técnico presuntamente involucrado, mientras la Red Integrada de Salud Carabaya y la secretaría técnica revisan los hechos.

La dirección del hospital sostiene que no permitirá ningún acto que vulnere los derechos de los pacientes ni afecte la confianza de la población, y remarca que, si se comprueba alguna irregularidad, aplicará las medidas que correspondan.

Además, el establecimiento anunció que brindará todas las facilidades a las autoridades competentes y entregará la documentación necesaria para esclarecer el caso, con una investigación objetiva sobre lo ocurrido.

Finalmente, el Hospital San Martín de Porres de Macusani reafirmó su compromiso con una atención segura, digna y transparente, y precisó que la conducta individual de un trabajador no representa los valores de toda la institución.