Denuncian quema ilegal de residuos hospitalarios por parte de posta en Juliaca

El gerente de Gestión del Medio Ambiente y Residuos Sólidos, Arturo Oroz Bocangel, fiscalizó una denuncia por quema de residuos peligrosos al interior de la posta Santa Adriana en Juliaca. Vecinos reportaron que esta práctica persiste desde hace más de dos años.

Evidencia

El funcionario constató la presencia de una poza con bolsas rojas y restos de material biocontaminado. “Son residuos peligrosos que el manejo es diferente”, afirmó Oroz Bocangel ante las evidencias de incineración de jeringas, guantes quirúrgicos y esparadrapos.

Los vecinos aseguran que las quemas ocurren de manera interdiaria e incluso durante la madrugada. Ellos reportaron ojos irritados y dolores de cabeza constantes, además de comparar el olor con el de “carne quemada” por la exposición al humo tóxico.

Procedimiento

Oroz Bocangel explicó que los residuos peligrosos requieren un manejo especializado. Los establecimientos de salud deben entregarlos a empresas operadoras autorizadas para su traslado a un relleno sanitario específico, jamás incinerarlos al aire libre.

La autoridad anunció que levantará un acta con evidencias fotográficas para notificar a la Dirección Regional de Salud. También enviará el informe al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Ministerio del Ambiente para las sanciones correspondientes.

Sanción

El gerente municipal calificó el hecho como una “falta grave” y un delito ambiental. Señaló que se investigará si existe un contrato vigente con una empresa operadora o si la responsabilidad recae directamente en el director del centro de salud.

Aunque la multa específica por residuos peligrosos la define otra entidad, Oroz Bocangel precisó que las sanciones municipales por contaminación alcanzan el cincuenta por ciento de una UIT. Exigió el manifiesto de la cadena de custodia para identificar a los responsables finales.