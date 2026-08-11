UNAJ activa inscripción a examen ordinario para el 16 de agosto con 284 vacantes en 10 carreras

La evaluación se realizará el 16 de agosto y contempla carreras de Ingeniería y Ciencias Sociales para postulantes de la región

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 11/08/2026

UNAJ ofrece 284 vacantes en diez carreras para su examen de admisión 2026-II, cuya inscripción culmina el 14 de agosto en Juliaca

Foto: ERPQ

La inscripción para el Examen General de Admisión 2026-II cierra el 14 de agosto en Juliaca. La rectora de la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ), Dra. Vilma Sarmiento Mamani, informó que el proceso ofrece 284 vacantes en diez escuelas profesionales.

Plazo

La máxima autoridad universitaria exhortó a los jóvenes de la región a completar oportunamente su inscripción. Destacó que la institución genera oportunidades de acceso a la educación superior con una oferta académica orientada a las necesidades regionales.

El vicerrector Académico, Dr. Lucio Ticona Carrizales, y el vicerrector de Investigación, Dr. Yalmar Temístocles Ponce Atencio, acompañaron el anuncio oficial. Ellos recalcaron que el plazo vence indefectiblemente el próximo 14 de agosto.

Oferta

El proceso dispone vacantes en las áreas de Ingenierías y Ciencias Sociales. Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería Textil y de Confecciones ofrecen 29 vacantes cada una para los postulantes.

Gestión Pública y Desarrollo Social y Administración y Emprendimiento Empresarial también cuentan con 29 cupos disponibles. Ingeniería Ambiental y Forestal ofrece 27 vacantes, mientras que otras cinco carreras disponen de 28 plazas cada una.

Examen

La prueba se desarrollará el domingo 16 de agosto en la sede institucional. La UNAJ insta a los postulantes a cumplir con los requisitos correspondientes y culminar su registro dentro del cronograma oficial.

La universidad habilitó sus canales oficiales para brindar mayor información. Los interesados pueden acudir a la avenida Nueva Zelandia N.° 631, urbanización La Capilla, llamar al 051 323200 anexo 2228 o escribir al WhatsApp 931 273078.

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