Puno: Gobierno regional descarta suspensión del hospital Manuel Núñez Butrón

El gerente general del Gobierno Regional de Puno, Óscar Macedo Cárdenas, descartó la suspensión del proyecto del hospital Manuel Núñez Butrón, pese al anuncio del ministro de Salud sobre no ejecutar obras que superen los mil millones de soles.

Macedo explicó que la política del ministro busca priorizar la atención en el nivel primario y preventivo, mediante la digitalización de procedimientos en el sector salud, lo que la región saluda como un avance necesario.

«No considero que haya sido directamente a que se limiten este tipo de inversiones, como es nuestro hospital Manuel Núñez Butrón», señaló el funcionario, remarcando la diferencia de niveles de atención en el sistema de salud.

Nivel especializado y comparación con otras regiones

El gerente sostuvo que existen brechas por cerrar en el nivel especializado, considerando que la población adulta mayor será la más numerosa en los próximos 15 a 20 años, lo que según el gerente exige las políticas públicas.

El hospital tendrá una cartera de servicios de nivel 3 – I en un 60%, lo que evitaría que los pacientes sean referidos a ciudades como Arequipa y Lima para recibir atención especializada de mayor complejidad.

Macedo citó como referencia al hospital Goyoneche de Arequipa y al Antonio Lorena del Cusco, construidos bajo la misma modalidad de asociación con el gobierno francés, y que ya brindan un servicio de tipo mixto a la población.

Convenio con Francia continúa sin alteraciones

El funcionario indicó que la comunicación con el Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, unidad ejecutora del proyecto, es constante, y que la dirección de dicha entidad se mantiene sin cambios pese al nuevo gobierno.

«Tenemos la decimosegunda adenda en ejecución entre el gobierno peruano y el gobierno francés, entonces no hay ninguna alteración», afirmó Maceo, descartando cualquier modificación al convenio vigente.

El gerente concluyó que el anuncio ministerial apunta a reforzar la infraestructura del primer nivel de atención en el futuro, sin que ello implique un cambio en la ejecución del hospital regional de Puno.