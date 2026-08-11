Juliaca: Colapso de desagüe afecta a vecinos de la primera cuadra de av. Independencia

Vecinos reportan inundación desde hace una semana y exigen a Seda Juliaca desatorar el buzón ubicado en el óvalo Salida a Cusco

Ivan Coari
Ivan Coari 11/08/2026

Colapso de desagüe afecta cuatro viviendas y negocios en avenida Independencia de Juliaca, donde aguas servidas generan riesgos sanitarios a familias

Foto: IRSC

Más de cuatro viviendas de la primera cuadra de la avenida Independencia, en la salida a Cusco de Juliaca, quedaron afectadas por el colapso de un buzón de desagüe, las aguas servidas ingresaron a patios, cuartos y habitaciones, además de afectar a tiendas y comercios de la zona.

Una vivienda multifamiliar concentra a más de seis familias, quienes aseguran que la inundación empezó hace más de una semana, además, señalaron que presentaron un primer escrito el 3 de agosto ante Seda Juliaca para pedir el desatoro del buzón principal ubicado en el óvalo Salida a Cusco.

“Hay un olor nauseabundo, podemos observar acá ese excremento, esta situación nos ocasiona graves riesgos a nuestra salud”, expresó uno de los vecinos, quien explicó que en el lugar viven niños, ancianos y mascotas, mientras las aguas también ingresaron a una de las habitaciones.

Los vecinos indicaron que el agua servida llegó a una altura de entre 10 y 15 centímetros, por ello colocaron tablas, piedras y otros elementos para poder caminar, además, señalaron que el nivel baja durante la noche, pero vuelve a subir durante el día.

El problema también afecta a un restaurante y una pollería de la cuadra, cuyos negocios dejaron de funcionar debido a la presencia de aguas servidas, ante esta situación, los vecinos acudieron personalmente a Seda Juliaca y afirmaron que recibieron el compromiso de una intervención.

Los afectados pidieron que Seda Juliaca desatore el buzón y mejore sus canales de comunicación virtual, además, cuestionaron que el mantenimiento de los buzones se realice principalmente después de los reclamos, mientras las familias continúan expuestas a residuos fecales y malos olores.

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