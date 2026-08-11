Puno: DIRESA Puno designa a Juan Carlos Espinoza Mamani como nuevo Director Ejecutivo de Salud de las Personas

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Puno oficializó y formalizó la designación del nuevo Director Ejecutivo de Salud de las Personas mediante la Resolución Directoral Regional N.° 1777-2026/DRS-PUNO-OERRHH, firmada este 10 de agosto de 2026.

El director regional de Salud Puno, médico cirujano Oscar Coaquira Arias, dispuso en el artículo segundo de la resolución la designación del médico cirujano Juan Carlos Espinoza Mamani en el cargo de Director Ejecutivo de Salud de las Personas de la DIRESA Puno.

El cargo corresponde al CAP-P N.° 0192, nivel F-4, clasificado como cargo de confianza, y la designación tiene vigencia a partir del 10 de agosto de 2026 hasta que la autoridad administrativa competente lo determine, además el nuevo director también cumplirá funciones del SAMU Puno.

La resolución dispone la notificación a los interesados y la publicación del documento en la página web institucional de la DIRESA Puno, en cumplimiento de los procedimientos administrativos que exige la normativa vigente para este tipo de designaciones en el sector salud.

Con esta designación, la Dirección Regional de Salud de Puno reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la gestión en salud para brindar una atención de calidad a toda la población de la región, especialmente en los servicios de salud de las personas.

Juan Carlos Espinoza Mamani asume así uno de los cargos ejecutivos más importantes de la DIRESA Puno, donde tendrá a su cargo la gestión de los servicios de salud dirigidos a la población puneña, en coordinación con las diferentes redes y microredes de salud de la región.