Hospital de la UNA no fue liquidado y peligra traslado de otras áreas de la Diresa

El convenio entre el Gobierno Regional y la UNA no precisa responsabilidades sobre bienes y mantenimiento, situación que podría generar perjuicio económico.

Ruth Flores
Ruth Flores 11/08/2026

Contraloría advierte traslado de áreas de Diresa al Hospital Universitario de la UNA, pese a que la obra no fue recepcionada ni liquidada

Foto: Difusión

La obra del Hospital Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, no ha sido culminada, mucho menos liquidada, pese a ello, se anunció el traslado de la Diremid, laboratorio de biología molecular y la Cadena de Frío de la Dirección Regional de Salud (Diresa) a dichas instalaciones.

Esta situación podría generar responsabilidades por el incumplimiento de la normativa vigente; a ello se suma que el convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Puno y la UNA, no contempla cláusulas referidas a responsabilidad de las partes respecto a los bienes, servicios y mantenimiento del megalaboratorio clínico, situación que podría generar posible perjuicio económico a la universidad.

Recientemente, la Contraloría General de la República, emitió un informe dando cuenta inicialmente que el convenio inicial suscrito entre ambas instituciones era únicamente para el funcionamiento del hospital de contingencia, más no para áreas administrativas, pese a ello, ya se habían realizado modificaciones colocando letreros y demás de la Diresa.

Esta conclusión coincide con lo señalado inicialmente por los trabajadores, que finalmente fueron reubicados a otro local, pero aún quedan observaciones pendientes en el traslado de otras áreas.

La Contraloría advirtió que el Hospital Universitario no ha sido concluido, puesto que, queda pendiente la recepción de la obra y su posterior liquidación, pese a ello, se ha dispuesto el funcionamiento del laboratorio de biología molecular, cadena de frío y otras áreas de la Diresa en dichos ambientes.

La ejecución de la obra inició el 8 de agosto de 2013; con paralizaciones y reinicios se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2021; asimismo, la recepción de la obra ejecutada se inició el 21 de abril de 2023.

La comisión emitió observaciones a la infraestructura, para lo cual acordaron contratar especialistas, pero ello no se concretó, lo que retrasó la liquidación del proyecto hasta la fecha.

A ello se suma que la UNA realizó el registro de cierre de inversión el 10 de diciembre de 2024 en el sistema Invierte.pe., teniendo como causal la pérdida de vigencia del proyecto de inversión.

Otro hecho advertido es que el convenio no contemplaría cláusulas referidas a responsabilidades de las partes respecto a los bienes, servicios y mantenimiento de la infraestructura, considerando además que esta es una obra no concluida.

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