Juliaca: vecinos protestan nuevamente, exigiendo ingreso de más empresas de transporte urbano

Los manifestantes protestaron frente a la Gerencia de Transportes y advirtieron nuevas medidas si no se respeta la ruta asignada

Ivan Coari
Ivan Coari 10/08/2026

Vecinos de Praderas del Inka y Santa María de Ayabacas exigen nuevas empresas de transporte ante problemas de cobertura para estudiantes y pobladores

Pobladores de Praderas del Inka y del centro poblado de Santa María de Ayabacas nuevamente realizaron un plantón frente a la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca, para exigir que se respete la ruta destinada a las nuevas empresas de transporte.

Los vecinos denunciaron que la ruta que deben cubrir las nuevas empresas no estaría siendo respetada, pese a que estas fueron consideradas para atender las necesidades de transporte de los sectores de Pradera del Inka y Santa María de Ayabacas, donde la población continúa creciendo.

Durante la protesta, los manifestantes señalaron que necesitan contar con una nueva empresa que ingrese por la ruta establecida, debido a que muchos pobladores y estudiantes deben trasladarse hacia la ciudad, además, indicaron que el servicio actual genera dificultades para quienes viven en estos sectores.

Uno de los vecinos explicó que el pedido principal es que se cumpla la ruta asignada, mientras otros pobladores cuestionaron que los usuarios tengan que bajar de los vehículos y caminar en algunos puntos para continuar su recorrido, una situación que afecta principalmente a quienes necesitan llegar hasta la ciudad.

Los pobladores llegaron nuevamente hasta la Gerencia de Transportes para buscar una solución y dialogaron con el nuevo gerente, además, advirtieron que continuarán con sus medidas de protesta si no reciben una respuesta favorable a su pedido sobre las rutas de transporte.

Entre las empresas mencionadas por los vecinos figura San Miguel, cuya incorporación al servicio es reclamada por los manifestantes, quienes esperan que la Municipalidad Provincial de San Román revise la situación y garantice el cumplimiento de las rutas destinadas a atender a ambos sectores.

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