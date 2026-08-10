Policía Municipal de San Román exige 100 efectivos para reforzar el ordenamiento local

El jefe de operaciones de la policía municipal de San Román, Pedro Ajahuana Tito, informó que la institución exige un incremento de personal para reforzar el ordenamiento en Juliaca. La entidad solicita completar 100 efectivos en los próximos meses.

Personal

Actualmente la comuna cuenta con 68 efectivos, de los cuales ocho están de vacaciones. La fuerza operativa trabaja con 60 policías, en dos turnos diarios. La cifra resulta insuficiente para una ciudad como Juliaca, afirmó Ajahuana Tito: «no es suficiente».

Además, la subgerencia presentó un plan de trabajo para ampliar el número de agentes hasta 100 efectivos. El objetivo es cubrir los mercados, las plataformas comerciales y las vías públicas tomadas por comercio informal y formal.

Restricción

También, el municipio zonificó siete puntos con mayor comercio ambulatorio, como Mercado Central, Santa Bárbara, Plaza Las Mercedes y Plaza Internacional San José. Cuatro patrulleros ya operan en esas zonas, además de Mercado Pedro Vilca Apaza, Mercado Cerro Colorado y Don Pedro.

Asimismo, una ordenanza municipal prohíbe el ingreso de vendedores ambulantes a la Plaza de Armas, ahora llamada Plaza Mayor. La restricción alcanza 100 metros a la redonda en los ocho accesos, donde trabajarán 10 agentes, más 12 en la plataforma central.

Combustible

En otro frente, el desabastecimiento de combustible afectó anteriormente a los patrulleros municipales, que debían ser empujados hasta el grifo para recargar. Los propios trabajadores aportaban dinero de su bolsillo para cubrir el gasto, según reveló el jefe de operaciones.

En consecuencia, la comuna ya devolvió el dinero a los trabajadores afectados y normalizó el abastecimiento de combustible. Las unidades móviles operan sin contratiempos en todos los puntos asignados, aseguró el funcionario, quien descartó nuevos retrasos en el servicio.

Finalmente, el municipio proyecta consolidar el ordenamiento con más personal, mayor presencia en la Plaza Mayor y unidades operativas estables. La institución prioriza la notificación antes de sanciones por reincidencia, en un proceso gradual de concientización ciudadana.