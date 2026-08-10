Uno más se suma a lista de ocho candidatos para el sillón municipal de Puno

La inscripción fue ordenada por el JNE mientras resuelve una apelación, por lo que su candidatura podría quedar fuera de la contienda electoral, definitivamente

Ruth Flores
Ruth Flores 10/08/2026

El JEE de Puno admite excepcionalmente a César Romero, de Podemos Perú, y eleva a nueve los candidatos al municipio de Puno, mientras sigue el proceso electoral

Foto: Difusión

A los ocho candidatos que habían sido admitidos para ostentar el sillón municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, se ha sumado Cesar Romero Sánchez, cuya inscripción ha sido admitida de forma excepcional por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno.

La resolución, publicada el 7 de agosto, precisa que la solicitud inicial de Romero fue declarada improcedente; sin embargo, la organización presentó un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el mismo que hasta la fecha límite de publicación de listas, no había sido resuelto.

Cabe precisar que, el JNE dispuso que la lista sea publicada de forma excepcional, con el fin de continuar con el período de tachas, mientras se resuelve el recurso de apelación, que podría formalizar la candidatura o dejarla fuera definitivamente.

El JEE de Puno, precisó que la admisión de la lista no deriva de una recalificación ordinaria ni de la constatación de que las observaciones previamente advertidas hayan sido subsanadas, sino del cumplimiento de la medida excepcional ordenada por el JNE, con la finalidad de garantizar la continuidad del cronograma electoral.

VA CON PODEMOS

Cesar Romero, de 44 años, aspira con el sillón municipal de Puno con el partido político Podemos Perú. Es ingeniero civil y se desempeñó como regidor de la comuna puneña en el período 2015 – 2018. Ha declarado ingresos anuales por 24 mil soles.

En julio de 2006 intentó afiliarse en la organización Puno Está Cambiando, pero sin éxito. En octubre de 2024 se afilió en el partido político Alianza Para el Progreso, pero renunció en febrero de 2025. Tras ello, se afilió en junio del mismo año a Podemos Perú, partido en el que milita actualmente.

Entre sus candidatos al Concejo Municipal, figura quien sería su propio hermano, Jaime Romero Sánchez. Además, están Gleny Gliceth Vásquez Jarita y Danitza Betty Vásquez Jarita, quienes también serían hermanas.

Entre otros aspirantes están Emilio Miramira Apaza, dirigente de un reconocido conjunto de diablada de la ciudad de Puno. Quienes acompañan en la lista son Julio Cesar Salinas Vilca, Timoteo Vásquez Flores, Cintia Milagros Ramos Rojas, Margarita Ferrofino Huanca, Gustavo Adolfo Maquera Condori, Sonia Vilca Alejo y Yeremi Yamil Suxe Arpasi. 

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