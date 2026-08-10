Matías Segarra rechaza oferta millonaria de Europa del Este para quedarse en Melgar

La operación habría superado el récord histórico de ventas de Melgar de 1,5 millones de euros pagados por Carlos Ascues en 2015

Carlos Roque
Carlos Roque 10/08/2026
Matías Segarra

El lateral zurdo de 19 años de Melgar recibió una propuesta económicamente muy atractiva desde Europa del Este, pero la rechazó por el proyecto deportivo

Foto: Difusión

El lateral zurdo de Melgar, Matías Segarra, de 19 años, rechazó una propuesta económicamente muy atractiva proveniente de Europa del Este, según información del periodista deportivo arequipeño Daniel Rodríguez, publicada en su cuenta de la red social X, que habría superado el récord histórico de ventas del club arequipeño.

Dos factores inclinaron la balanza hacia el rechazo, el proyecto deportivo no terminó de convencer al jugador ni a su entorno, y tampoco lo hizo el aspecto personal, pese a que la oferta económica era considerada suficiente para transformarse en una venta histórica para el club dominó.

Para que la propuesta hubiera superado el récord actual, debía superar los 1,5 millones de euros pagados por el Wolfsburgo de Alemania por Carlos Ascues en 2015, siendo Jefferson Cáceres la segunda transferencia más alta con 1,4 millones de euros al Sheffield United de Inglaterra en 2025.

Perfil, historial y proyección del jugador más cotizado de Melgar

Segarra llegó a Melgar en agosto de 2025 tras pasar por la Fundación Marset de Barcelona, acumulando 11 goles en Liga 3 y torneo sub-18, cifra notable para un lateral, con capacidad para jugar también como extremo por su formación inicial vinculada al ataque.

En 2026 marcó su primer gol con el primer equipo frente al Macará de Ecuador y repitió en su debut como titular en Liga 1, consolidando su proyección, aunque cometió un error defensivo frente al Moquegua que no afectó la percepción sobre su potencial.

Segarra es sobrino del exdelantero Juan Diego González Vigil, y su perfil zurdo y polifuncional lo sitúa ya en el radar de la selección peruana, donde Marcos López es titular por esa banda, generando expectativa sobre su continuidad y posibles convocatorias a futuro.

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