Diputados denuncian robos de pertenencias en despachos del Congreso

Bienes fueron sustraídos de despachos parlamentarios del Congreso de la República, según denuncia presentada por el diputado y vocero de la bancada Obras, Víctor Piñan Mamani, ante el oficial mayor, quien reportó la desaparición de tomacorrientes, adaptadores y una caja de vitaminas entre el 3 y 4 de agosto.

El diputado Piñan precisó que el 3 de agosto encontró su despacho abierto pese a haberlo dejado cerrado con llave, comprobando la desaparición de extensiones y adaptadores, y que al día siguiente desapareció una caja de vitaminas dejada en el escritorio de uno de sus asesores.

«Se han sustraído, se ha robado pertenencias a diputados del partido cívico Obras, al señor diputado Raúl Camargo le han robado un celular, también a mis asesores vitaminas y tomacorrientes, y que se realicen las investigaciones porque esto no puede estar sucediendo en el Congreso», declaró Piñan Mamani.

Celular institucional desaparecido y más denuncias en el edificio nuevo

El diputado Raúl Camargo formalizó además una denuncia ante la Policía Nacional por la desaparición de su teléfono institucional junto a su cargador, que permanecía dentro de una caja sobre el estante de su despacho ubicado en el edificio nuevo del Congreso, sótano 1, oficina 102.

Ambos hechos ocurrieron mientras personal de una empresa contratista realizaba trabajos de reforzamiento de infraestructura y conectividad eléctrica en los despachos afectados, circunstancia que los legisladores señalan como relevante para determinar quiénes tuvieron acceso a las oficinas.

Camargo solicitó que se inicie una investigación para identificar a los responsables, mientras que las autoridades del Congreso indicaron que estos hechos no pueden permitirse bajo ningún punto de vista en dependencias del poder legislativo.