Piden derogar decreto ley 653 por afectar territorios de la reforma agraria

Pablo Salas Charca anunció una iniciativa legislativa y cuestionó también las leyes 32293 y el decreto legislativo 1620 por sus impactos en comunidades.

Ruth Flores
Ruth Flores 10/08/2026

Comunidades campesinas de Puno impulsan derogar el decreto ley 653 por permitir parcelar tierras asociativas y afectar territorios de la reforma agraria

Foto: Difusion

El Consejo Regional de Comunidades Campesinas de Puno, presentará una iniciativa legislativa para derogar el decreto ley 653, que autoriza a las empresas asociativas la parcelación de tierras, al advertirse que bajo esa norma, ahora se pretende recuperar las posesiones dadas en el proceso de reforma agraria.

El representante de dicha organización, Pablo Salas Charca, informó que dicho acuerdo fue tomado tras una reunión general con los presidentes de comunidades campesinas de la región.

Precisó que ya se ha iniciado con la formulación de la iniciativa, dado que, bajo esa premisa se estaría aplicando la norma legal para recuperar las tierras del proceso de reforma agraria.

Salas, dejó entrever que dicho decreto ley estaría sirviendo además como base para la aplicación de otras normas, como el decreto legislativo 1620 y la Ley 32293, de las que, también pidió su derogatoria.

Se refirió al pedido de facultades legislativas que solicitó el Ejecutivo nacional y dijo que un antecedente para que ello ocurra, debería ser la derogatoria de ambas normas, al considerar que la primera promueve la privatización del agua y la segunda afecta los territorios de las comunidades campesinas.

“Si estas normas no se derogan se va a seguir privatizando el agua y las comunidades van a ser las más afectadas”, agregó, al tiempo de exhortar a la bancada de Juntos por el Perú a actuar con firmeza.

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