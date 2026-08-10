Provincia de Puno reporta que 7 de cada 10 casos de violencia contra la mujer son físicos

La instancia provincial de concertación contra la violencia hacia la mujer, de la Municipalidad Provincial de Puno, informó que siete de cada diez casos atendidos corresponden a violencia física, según su secretario técnico.

El subgerente de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor, Nicolás Arosquipa Quispe, informó que la mesa dio seguimiento a instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Centro de Emergencia Mujer y DEMUNA, mediante fichas de verificación, aplicadas a cada entidad.

«Lo que queremos es justamente que cada institución pueda plantear alternativas de solución frente a esos inconvenientes», declaró, Arosquipa Quispe, en declaraciones a Pachamama Radio.

Distritos insulares sin mesa de concertación activa

La reunión advirtió que Amantaní y Taquile carecen de instancia distrital de concertación activa, pese a que la provincia de Puno cuenta con 13 o 14 distritos obligados a tenerla.

La ausencia de estas mesas impide registrar formalmente los casos de violencia familiar en dichas localidades, lo que limita la atención oportuna a las víctimas de las zonas insulares.

La instancia provincial ya brindó asistencia técnica a los distritos para orientar su funcionamiento, con miras a aperturar las mesas pendientes, incluida en las zonas faltantes.