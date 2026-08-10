Provincia de Puno reporta que 7 de cada 10 casos de violencia contra la mujer son físicos

La instancia provincial supervisa al Poder Judicial, Fiscalía, CEM y DEMUNA, mientras busca activar mesas de concertación pendientes en zonas insulares

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 10/08/2026
Nicolás Arosquipa Quispe

Puno reporta siete de cada diez casos atendidos por violencia física, mientras Amantaní y Taquile carecen de mesas activas para atender a víctimas

Foto: JAC

La instancia provincial de concertación contra la violencia hacia la mujer, de la Municipalidad Provincial de Puno, informó que siete de cada diez casos atendidos corresponden a violencia física, según su secretario técnico.

El subgerente de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor, Nicolás Arosquipa Quispe, informó que la mesa dio seguimiento a instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Centro de Emergencia Mujer y DEMUNA, mediante fichas de verificación, aplicadas a cada entidad.

«Lo que queremos es justamente que cada institución pueda plantear alternativas de solución frente a esos inconvenientes», declaró, Arosquipa Quispe,  en declaraciones a Pachamama Radio.

Distritos insulares sin mesa de concertación activa

La reunión advirtió que Amantaní y Taquile carecen de instancia distrital de concertación activa, pese a que la provincia de Puno cuenta con 13 o 14 distritos obligados a tenerla.

La ausencia de estas mesas impide registrar formalmente los casos de violencia familiar en dichas localidades, lo que limita la atención oportuna a las víctimas de las zonas insulares.

La instancia provincial ya brindó asistencia técnica a los distritos para orientar su funcionamiento, con miras a aperturar las mesas pendientes, incluida en las zonas faltantes.

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