Azángaro: Incendio forestal arrasa con hectáreas de terrenos en comunidad de Huayllacunca

Las llamas se reportaron al mediodía en el sector Visallani, donde comunidades cercanas fueron alertadas ante el riesgo de expansión del incendio forestal

Ivan Coari
Ivan Coari 10/08/2026
Incendio forestal arrasa con hectáreas de terrenos

Incendio forestal afecta pastizales en Huayllacunca, Azángaro, mientras pobladores alertan sobre el avance del fuego por fuertes vientos y falta de bomberos cercanos

Foto: Difusión

Los incendios forestales se registran de manera constante en distintos sectores de la región Puno y, en algunas zonas, son los propios pobladores quienes enfrentan las llamas ante la falta de compañías de bomberos cercanas, una situación que volvió a generar preocupación este domingo en Azángaro.

El nuevo incendio forestal fue reportado alrededor del mediodía de este domingo 9 de agosto, en la comunidad de Huayllacunca, sector Visallani, provincia de Azángaro, donde las llamas comenzaron a afectar áreas de pastizales y cobertura natural.

Según los primeros reportes, el fuego presenta riesgo de continuar avanzando debido a las condiciones del terreno y la presencia de viento, por lo que los pobladores de comunidades cercanas fueron alertados para mantenerse atentos ante una posible expansión de las llamas.

Ante la emergencia, se pidió la intervención de las autoridades, equipos de emergencia y población organizada para controlar el incendio y evitar que el fuego alcance otras áreas, mientras se espera información sobre la magnitud de los daños y las acciones para sofocar las llamas.

Las personas que se encuentren cerca de la zona afectada fueron exhortadas a no acercarse al fuego ni exponerse de manera innecesaria, además, se recomendó comunicar de inmediato cualquier emergencia a las autoridades correspondientes.

Mientras continúa la preocupación en Huayllacunca y sectores cercanos, la población fue llamada a mantenerse en alerta y colaborar de manera segura ante esta emergencia, mientras se espera mayor información sobre el control del incendio forestal registrado este domingo en Azángaro.

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