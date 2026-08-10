Juliaca: Más de diez jóvenes ebrios fueron acudidos tras ser hallados durmiendo en la calle

Más de diez jóvenes fueron auxiliados durante la madrugada de este domingo 9 de agosto, luego de ser encontrados dormidos en plena vía pública de Juliaca, aparentemente tras consumir bebidas alcohólicas de manera excesiva y quedar expuestos a las bajas temperaturas.

Los casos se registraron en inmediaciones de los jirones Junín, San Martín, Unión y la plaza Bolognesi, sectores ubicados cerca de discotecas y bares que funcionan en la zona, donde esta situación se repetiría cada fin de semana.

Según los primeros reportes, los jóvenes habrían asistido a discotecas o fiestas sociales durante la noche y, debido a su aparente estado de ebriedad, terminaron quedándose dormidos en diferentes puntos de las calles, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por estos lugares.

La exposición al frío también representó un riesgo para los intervenidos, pues algunos presentaban aparentes signos de hipotermia, por lo que agentes de Serenazgo de Juliaca acudieron para auxiliarlos y trasladaron a los jóvenes que requerían atención hasta el Hospital Carlos Monge Medrano.

Mientras tanto, los demás jóvenes fueron puestos a buen recaudo por los agentes, con el objetivo de evitar que continuaran expuestos a las bajas temperaturas y a otros posibles peligros mientras permanecían en la vía pública.

El caso vuelve a llamar la atención sobre las personas que, después de una noche de fiesta, terminan dormidas en las calles de Juliaca, especialmente en sectores cercanos a establecimientos nocturnos, donde estos hechos, según el reporte, se presentan de manera recurrente durante los fines de semana.