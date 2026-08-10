Alcalde de Lampa plantea pozos con paneles solares ante déficit hídrico

El alcalde de la provincia de Lampa, Heraclides Ojeda Huarilloclla, planteó la construcción de pozos con paneles solares, como alternativa ante el severo déficit hídrico que afecta a la zona altoandina.

El burgomaestre explicó que el proyecto, aún en proceso, beneficiaría a 27 comunidades focalizadas, con un presupuesto estimado de 14 millones de soles, presentado ante el gobierno regional y PRORRIDRE.

«Si tenemos los fuertes rayos solares, utilicemos los paneles para la extracción del recurso hídrico desde el subsuelo», declaró el alcalde de la provincia de Lampa.

Heladas y sequía golpean a comunidades altoandinas

El alcalde señaló que Lampa concentra gran presencia de camélidos y ganado, por lo que las heladas afectaron fuertemente cultivos y animales, pese a gestiones ante el Ministerio de Agricultura para fitotoldos y cobertizos.

Aunque Defensa Civil no reportó mortandad cuantificada de animales, el burgomaestre reconoció que las heladas se observan con fuerza, mientras el sector rural sostiene el abastecimiento alimentario de las ciudades de la región.

El proyecto de irrigación Santa Lucía-Cabanillas-Lampa, que aliviaría a toda la región, permanece trabado en el gobierno central, pese a reuniones sostenidas con el Ministerio de Agricultura, lamentó el alcalde.