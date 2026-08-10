Alcalde de Lampa plantea pozos con paneles solares ante déficit hídrico

La iniciativa busca extraer agua del subsuelo para atender al sector rural, mientras el proyecto Santa Lucía-Cabanillas-Lampa continúa trabado ante el Gobierno central

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 10/08/2026
Heraclides Ojeda Huarilloclla

Alcalde de Lampa propone pozos con paneles solares para 27 comunidades, con inversión de S/14 millones, ante el déficit hídrico y las heladas altoandinas

Foto: JAC

El alcalde de la provincia de Lampa, Heraclides Ojeda Huarilloclla, planteó la construcción de pozos con paneles solares, como alternativa ante el severo déficit hídrico que afecta a la zona altoandina.

El burgomaestre explicó que el proyecto, aún en proceso, beneficiaría a 27 comunidades focalizadas, con un presupuesto estimado de 14 millones de soles, presentado ante el gobierno regional y PRORRIDRE.

«Si tenemos los fuertes rayos solares, utilicemos los paneles para la extracción del recurso hídrico desde el subsuelo», declaró el alcalde de la provincia de Lampa.

Heladas y sequía golpean a comunidades altoandinas

El alcalde señaló que Lampa concentra gran presencia de camélidos y ganado, por lo que las heladas afectaron fuertemente cultivos y animales, pese a gestiones ante el Ministerio de Agricultura para fitotoldos y cobertizos.

Aunque Defensa Civil no reportó mortandad cuantificada de animales, el burgomaestre reconoció que las heladas se observan con fuerza, mientras el sector rural sostiene el abastecimiento alimentario de las ciudades de la región.

El proyecto de irrigación Santa Lucía-Cabanillas-Lampa, que aliviaría a toda la región, permanece trabado en el gobierno central, pese a reuniones sostenidas con el Ministerio de Agricultura, lamentó el alcalde.

Etiquetas:
Jhon Arocutipa

Recomendado

No hay personal de seguridad en nuevos locales de la Diresa Puno Puno

No hay personal de seguridad en nuevos locales de la Diresa Puno

Hospital de la UNA no fue liquidado y peligra traslado de otras áreas de la Diresa Puno

Hospital de la UNA no fue liquidado y peligra traslado de otras áreas de la Diresa

“Candidatos desnaturalizan campaña y evidencian desconocimiento de la realidad” Puno

“Candidatos desnaturalizan campaña y evidencian desconocimiento de la realidad”

Raúl Noblecilla: “No hay posibilidad de que Puno se reconcilie con Fujimori” Puno

Raúl Noblecilla: “No hay posibilidad de que Puno se reconcilie con Fujimori”

Piden que recapeo de calles se realice de forma integral en todo el barrio San José de Juliaca Juliaca

Piden que recapeo de calles se realice de forma integral en todo el barrio San José de Juliaca

Anuncian que ministro de Vivienda llegará a Juliaca el 18 de agosto Juliaca

Anuncian que ministro de Vivienda llegará a Juliaca el 18 de agosto

Dirigente califica como “engaño” la construcción de un nuevo hospital regional Puno

Dirigente califica como “engaño” la construcción de un nuevo hospital regional

Denuncian funcionamiento de locales nocturnos y cantinas a plena luz del día en Puno Puno

Denuncian funcionamiento de locales nocturnos y cantinas a plena luz del día en Puno