Puno: 177 candidatos buscan ser consejeros regionales entre renuncias y antecedentes penales

En Puno, un total de ciento setenta y siete candidatos postulan al cargo de consejero regional para las próximas Elecciones Regionales, según el Jurado Nacional de Elecciones. Los postulantes provienen de nueve agrupaciones políticas distintas. La cifra revela una alta competencia por los escaños regionales en el departamento.

Edades extremas

Los aspirantes al Consejo Regional presentan un amplio rango generacional en esta contienda. Liliana Yoselin Condemayta Lope y Joel Elder Zubieta Sanca, ambos con veinte años, figuran como los candidatos más jóvenes. Representan a Asi – Juntos por el Perú y Pueblo Consciente, respectivamente, según sus hojas de vida.

En contraste, Roberto Mamani Sucapuca, del Partido Democrático Somos Perú, aparece como el candidato de mayor edad. El postulante tiene setenta y ocho años y busca el escaño número uno por su agrupación. La diferencia etaria alcanza cincuenta y ocho años entre ambos extremos declarados.

Antecedentes penales

Dos candidatos registran sentencias penales cumplidas, de acuerdo con sus declaraciones juradas ante el organismo electoral. Jose Jordan Quispe, de Alianza Electoral Venceremos, declaró una condena por agresión contra las mujeres. El postulante también arrastra una sentencia de obligación alimentaria.

Juan Leonidas Mamani Vilca, del Partido Democrático Somos Perú, declaró una sentencia penal cumplida por lesiones graves. El candidato, de cincuenta y dos años, postula al escaño número uno por su partido. Ambos casos involucran a candidatos con experiencia previa en cargos públicos.

Renuncias políticas

Cuarenta y seis candidatos declararon renuncias a organizaciones políticas anteriores en sus hojas de vida. Ahora Nación, Asi – Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Perú Primero lideran esta lista con siete postulantes cada uno. Algunos acumulan hasta dos renuncias distintas.

El Partido Democrático Somos Perú y País para Todos registran cinco candidatos con renuncias declaradas cada uno. Pueblo Consciente y Progresemos suman tres postulantes en esta situación, mientras Alianza Electoral Venceremos presenta dos casos. Las salidas partidarias datan de 2007 hasta 2025.

Experiencia pública

Dieciséis postulantes declararon experiencia previa en cargos de elección popular como alcaldes, regidores o consejeros. Alvaro Peralta Turpo, de Perú Primero, declaró haber sido alcalde provincial y alcalde distrital en periodos distintos. Acumula dos cargos de elección popular en su trayectoria.

Oscar Raphael Ali Cabana y Luis Gustavo Apaza Caceres, ambos de Alianza Electoral Venceremos, ejercen actualmente cargos como regidor provincial y consejero regional. Henry Alan Yunga Caceres funge como regidor de centro poblado. Varios candidatos buscan la reelección en sus funciones.

Nivel educativo

El informe del JNE también identifica a treinta y seis candidatos al Consejo Regional que no registran estudios superiores, ni universitarios ni técnicos. Esta cifra representa una porción considerable del total de postulantes en la región. La ausencia de formación académica formal marca a un grupo específico dentro de la contienda.

Las declaraciones juradas constituyen la fuente oficial de esta información, presentada por los propios candidatos ante el organismo electoral. Los datos abarcan edad, antecedentes judiciales, trayectoria partidaria y nivel educativo de cada postulante. El JNE mantiene disponible el detalle completo de cada perfil registrado.

La diversidad de perfiles entre los ciento setenta y siete candidatos refleja la pluralidad política del departamento de Puno. Nueve agrupaciones compiten por representar a la región en el Consejo Regional durante el próximo periodo. La ciudadanía puede revisar cada hoja de vida antes de emitir su voto.