Arequipa: Fiscalía allana vivienda por presunto caso de trabajo forzoso contra joven puneña captada con falsa oferta laboral

Una joven de 23 años, natural del distrito de Ilave, en la región Puno, denunció haber sido víctima de un presunto caso de trabajo forzoso en la ciudad de Arequipa, donde habría sido captada mediante una falsa oferta de empleo como niñera. Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa obtuvo en menos de 24 horas una orden judicial para allanar el inmueble donde habrían ocurrido los hechos.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en el distrito de Cerro Colorado, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el caso y recopilar elementos de prueba que permitan determinar las responsabilidades correspondientes.

Denuncia señala jornadas permanentes y falta de pago

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público, la joven llegó a Arequipa en abril de este año luego de aceptar una propuesta laboral para cuidar a dos menores de edad, con la promesa de recibir una remuneración mensual.

Sin embargo, la denunciante afirmó que, una vez en el inmueble, fue obligada a trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin recibir el salario ofrecido y bajo constantes amenazas que le impedían abandonar la vivienda.

Asimismo, sostuvo que cuando decidió retirarse, la persona denunciada presuntamente la expulsó del domicilio sin permitirle recuperar sus pertenencias personales.

Fiscalía recuperó pertenencias e incautó evidencias

El allanamiento fue dirigido por el fiscal adjunto Pool Kevin Alarcón Barrionuevo, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú, especializados en la investigación de delitos de trata de personas.

Durante la diligencia, las autoridades recuperaron los objetos personales de la presunta víctima e incautaron teléfonos celulares y diversa documentación que será incorporada a la investigación como elementos de prueba.

Ministerio Público recuerda que el trabajo forzoso es un delito

El Ministerio Público recordó que el trabajo forzoso constituye un grave delito que vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de explotación laboral o trata de personas.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.

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