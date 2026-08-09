Puno en alerta sequía y fenómeno el niño amenazan la agricultura y ganadería de la cuenca del Titicaca 

Rolando Waldo GÓMEZ POMA

De acuerdo a los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, la región Puno enfrenta un escenario crítico por la prolongada escasez de humedad, deficientes precipitaciones pluviales y la inminente presencia del Fenómeno El Niño, que proyecta condiciones de sequía para el sur del país.

Esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria de más de 1.3 millones de puneños que viven de la agricultura y ganadería altoandina.

LA REALIDAD EN CIFRAS:

1. EN LA AGRICULTURA: Puno siembra en promedio 260,000 a 267,000 hectáreas por campaña. Los cultivos principales son: Avena Forrajera: 79,379 has. Papa: 61,427 has. Quinua: 37,040 has. Cebada: 23,664 has. Hoy el 99% de esa siembra está en riesgo.

Senamhi reporta que en localidades como Tahuaco, Illpa, Camacani, Ayaviri, Juli, Ilave y Capachica la humedad del suelo está por debajo del 20% y los cultivos de papa, quinua y haba presentan un estado de desarrollo «regular a malo». Además, ya se reportan daños por granizadas del 20% en alfalfa y 15% de mildiu en quinua.

2. EN LA GANADERÍA: Puno concentra la mayor ganadería altoandina del país: Ovinos: 3,111,200 cabezas – 1er lugar nacional. Vacunos: 547,200 cabezas – 2do lugar nacional. Alpacas y Llamas: Puno alberga el 80% del hato nacional.

Los más perjudicados: ALPACAS Y LLAMAS. Senamhi advierte que en Pizacoma, Capazo y Mazocruz el crecimiento de pastos naturales es limitado, lo que reduce drásticamente el alimento. Ya se reportan «mortalidad de crías, abortos y mortalidad por hipotermia» en zonas altoandinas. El ganado ovino y camélido, que depende 100% del ichu, no tiene alternativa.

Además suma la pérdida del nivel del Lago Titicaca. En mayo 2026 bajó 3 cm en 17 días y se proyecta hasta 60 cm menos hasta diciembre. Los ríos tributarios Ramis, Huancané, Ilave y Coata están con caudales por debajo de su promedio histórico.

Entonces, las organizaciones sociales, productores y autoridades locales de la cuenca del Titicaca parece que no tienen la información adecuada para amenguar los estragos del fenómeno El Niño, por lo que el Gobierno Nacional, Gobierno Regional de Puno y Municipalidades Provinciales y Distritales deben IMPLEMENTAR UN FONDO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA con presupuesto inmediato para: Compra y distribución de forraje, vitaminas y sales minerales para ganado ovino y camélido.

Construcción de cobertizos y qochas para almacenar agua. Kit de semillas resistentes a sequía para la próxima campaña.

Es urgente, ACTIVAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS POR FENÓMENO EL NIÑO en toda la cuenca del Titicaca, con énfasis en las provincias de El Collao, Chucuito, San Antonio de Putina y Huancané. DECLARAR EN EMERGENCIA AGROPECUARIA a los distritos con humedad de suelo menor al 20% y priorizar el riego complementario. GARANTIZAR EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO evitando el desvío indiscriminado de ríos tributarios del Titicaca.

El hambre no espera. Si no actuamos hoy, mañana tendremos miles de familias sin cosecha, sin ganado y migrando de sus comunidades. El cambio climático ya está aquí. Puno no puede seguir esperando presupuestos que llegan tarde. Cuidar el agua y el campo es cuidar la vida de Puno.

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