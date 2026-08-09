Ayacucho sin planes completos ni presupuesto suficiente para enfrentar desastres

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 09/08/2026

El documento advierte que la Gerencia de Gestión de Riesgos, Defensa y Seguridad no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres aprobado y vigente, además…

El documento advierte que la Gerencia de Gestión de Riesgos, Defensa y Seguridad no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres aprobado y vigente, además de presentar limitaciones presupuestales.

Según la fiscalización, la Gerencia tampoco habría formalizado ni remitido el mencionado plan a las instancias correspondientes para su incorporación en los procesos de planificación y presupuesto. Esta situación dificulta que las acciones preventivas y correctivas cuenten con respaldo presupuestal.

El informe también advierte que la entidad no dispone del conjunto completo de instrumentos específicos de gestión del riesgo, entre ellos el Plan de Gestión Reactiva, el Plan de Continuidad Operativa y el Plan de Educación Comunitaria.

Menos recursos para prevención

A las deficiencias de planificación se suma la falta de recursos suficientes dentro del Programa Presupuestal 068, destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

La fiscalización señala que durante los periodos revisados se redujeron recursos destinados a determinadas acciones y que algunos pedidos de asignación presupuestal formulados por funcionarios de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo no habrían sido atendidos.

Entre las solicitudes figuraba la continuidad del personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), además de recursos para evaluaciones de riesgo, inspecciones y formulación de planes.

Consejo Regional plantea medidas

Ante este escenario, el Consejo Regional recomendó al Gobierno Regional de Ayacucho formular, aprobar e implementar los planes pendientes y gestionar una mayor asignación presupuestal para fortalecer el COER, realizar evaluaciones de riesgo y ejecutar acciones preventivas.

También pidió adoptar medidas para atender obligaciones pendientes correspondientes a los periodos fiscales 2023 y 2025, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la gestión regional del riesgo de desastres.

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