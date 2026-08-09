Detienen a candidato a consejero de APP por presunta suplantación de identidad en intervención policial

Luis Enrique Calero Enríquez, candidato a consejero regional por Huancayo de Alianza para el Progreso (APP), fue detenido este sábado durante una intervención policial en El Tambo luego de que, según la Policía, intentara identificarse con el DNI de otra persona. El caso es investigado por un presunto delito contra la fe pública.

La intervención ocurrió alrededor de las 12:15 del mediodía de este sábado en la intersección de las avenidas Evitamiento y Mariscal Castilla, en el distrito de El Tambo. Agentes de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial patrullaban la zona cuando detuvieron un automóvil Mitsubishi Galant de placa AOH-039, que circulaba sin placa delantera.

Según el acta policial, el conductor entregó inicialmente un Documento Nacional de Identidad (DNI) a nombre de Manuel Gregorio Calero Enríquez y aseguró que contaba con una licencia de conducir virtual. Sin embargo, los efectivos advirtieron que las características físicas del intervenido no coincidían con la fotografía del documento.

La Policía señala además que el intervenido mostró luego un DNI amarillo correspondiente a una menor de edad, identificada, a quien señaló como su hija. Luego, los agentes le solicitaron firmar una hoja para cotejar la rúbrica y, de acuerdo con el acta, las firmas tampoco coincidieron.

Frente a esas inconsistencias, el intervenido reconoció que su verdadero nombre era Luis Enrique Calero Enríquez , de 35 años. Los efectivos lo trasladaron a la Comisaría de El Tambo en calidad de detenido por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica, suplantación de identidad.

Tiene licencia cancelada

La consulta al Sistema Nacional de Conductores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) muestra que la licencia de conducir de Calero Enríquez figura con estado de «cancelada/conductor inhabilitado», condición vigente desde el 30 de septiembre de 2019.

La intervención policial ocurrió cuando conducía el automóvil Mitsubishi Galant de placa AOH-039, vehículo que aparece declarado como de su propiedad en la Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Luis Enrique Calero Enríquez postula al cargo de consejero regional por la provincia de Huancayo en la lista de Alianza para el Progreso (APP), cuyo candidato a gobernador es Arnoldo Mallma Auqui, para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El acta policial señala que los agentes comunicaron la intervención a la fiscal de turno, quien quedó a cargo de las diligencias para determinar la situación jurídica del candidato.

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