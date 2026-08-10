Familiares del 9 de enero del 2023 rechazan críticas de Moyano y exigen justicia por masacres

El presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, Raúl Samillán Sanga, respondió a la senadora Martha Moyano, quien criticó el uso de fotografías de fallecidos en protestas. El dirigente exigió justicia desde Juliaca y denunció la impunidad que protege a los responsables de las muertes ocurridas desde 2022, señalando que Fuerza Popular protege el terrorismo de estado que acabo con sus familias.

Moyano expresó solidaridad con las familias, pero rechazó que los deudos utilicen imágenes de sus seres queridos. La congresista fujimorista afirmó que politizar el dolor impide el diálogo y responsabilizó a manifestantes por la violencia registrada en Puno.

Samillán calificó de inaceptable la postura oficialista. Recordó que Fuerza Popular archivó denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte y aprobó la Ley 32.735, que traslada investigaciones al fuero militar y beneficia a los acusados.

El dirigente narró que su hermano, Marco Antonio Samillán, acudió al aeropuerto de Juliaca para auxiliar a heridos y fue asesinado. Médicos confirmaron que las víctimas presentaban impactos de bala AKM a larga distancia, lo que evidenciaría ejecuciones extrajudiciales.

Samillán desmintió a Moyano respecto al policía calcinado. Afirmó que un colega lo asesinó por una deuda y luego lo quemó. Sobre los militares ahogados en el río, explicó que la negligencia del capitán a cargo causó la tragedia y no la población.

El dirigente advirtió que el fujimorismo busca evitar que los casos lleguen a la Corte Interamericana. Comparó esta estrategia con la amnistía otorgada al Grupo Colina en los años noventa, anulada luego por la justicia internacional.

Samillán rechazó las declaraciones de Alfredo Barnechea, quien vinculó a Puno con Sendero Luminoso. Aclaró que los fallecidos eran comerciantes, estudiantes y agricultores sin nexos criminales y denunció la estigmatización contra las víctimas y sus familias.

El líder de los deudos reiteró que continuarán levantando las fotos de sus seres queridos hasta lograr sanciones. Acusó al gobierno de generar terror para silenciar las protestas y pidió que la ciudadanía respalde el pedido de justicia.