Puno: Gobierno Regional solo ejecuta 33.9% de su presupuesto y grandes obras casi no avanzan

El Gobierno Regional de Puno (sede central), apenas ha ejecutado 33.9% del presupuesto destinado a obras este año, según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, y varios proyectos millonarios muestran avances financieros mínimos o nulos.

Una de las obras más preocupantes es el mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Ilave, en El Collao, que tiene asignados S/ 54,666,680 para 2026 y registra un gasto de solo 0.3%, es decir, prácticamente nada de lo presupuestado.

En situación similar se encuentra el proyecto de mejoramiento del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, en Chucuito, que cuenta con un presupuesto anual de S/ 34,393,456, pero reporta un avance financiero de 19.8%, lejos de lo esperado para agosto.

El mejoramiento del camino vecinal ruta PU-713, que une Ayaviri con el desvío Caluyo, Tinajani y el límite con Lampa, en la provincia de Melgar, tiene S/ 22,224,878 asignados y su ejecución llega apenas a 18.5%, según los datos revisados.

Más grave aún, el proyecto de mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud Coata I-3, de la Red de Salud Puno, dispone de S/ 17,814,428 y figura con cero en ejecución, sin movimiento de gasto pese a la necesidad de reforzar el servicio.

Otra obra con cero avance financiero es el mejoramiento de los servicios de educación superior del Instituto Tecnológico Público Muñani, en Azángaro, que tiene S/ 6,239,845 para obras y todavía no registra ejecución este año.