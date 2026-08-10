Puno: Gobierno Regional solo ejecuta 33.9% de su presupuesto y grandes obras casi no avanzan

Hospitales de Ilave y Juli presentan baja ejecución, mientras proyectos de Coata y Muñani mantienen cero gasto pese a sus millonarias asignaciones presupuestales

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 10/08/2026
Gore Puno DF

El Gobierno Regional de Puno ejecuta 33,9 % de su presupuesto para obras, mientras hospitales y proyectos millonarios registran avances mínimos o nulos en 2026

Foto: Difusión

El Gobierno Regional de Puno (sede central), apenas ha ejecutado 33.9% del presupuesto destinado a obras este año, según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, y varios proyectos millonarios muestran avances financieros mínimos o nulos.

Una de las obras más preocupantes es el mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Ilave, en El Collao, que tiene asignados S/ 54,666,680 para 2026 y registra un gasto de solo 0.3%, es decir, prácticamente nada de lo presupuestado.

En situación similar se encuentra el proyecto de mejoramiento del Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, en Chucuito, que cuenta con un presupuesto anual de S/ 34,393,456, pero reporta un avance financiero de 19.8%, lejos de lo esperado para agosto.

El mejoramiento del camino vecinal ruta PU-713, que une Ayaviri con el desvío Caluyo, Tinajani y el límite con Lampa, en la provincia de Melgar, tiene S/ 22,224,878 asignados y su ejecución llega apenas a 18.5%, según los datos revisados.

Más grave aún, el proyecto de mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud Coata I-3, de la Red de Salud Puno, dispone de S/ 17,814,428 y figura con cero en ejecución, sin movimiento de gasto pese a la necesidad de reforzar el servicio.

Otra obra con cero avance financiero es el mejoramiento de los servicios de educación superior del Instituto Tecnológico Público Muñani, en Azángaro, que tiene S/ 6,239,845 para obras y todavía no registra ejecución este año.

Etiquetas:
Fredy Itusaca

Recomendado

No hay personal de seguridad en nuevos locales de la Diresa Puno Puno

No hay personal de seguridad en nuevos locales de la Diresa Puno

Hospital de la UNA no fue liquidado y peligra traslado de otras áreas de la Diresa Puno

Hospital de la UNA no fue liquidado y peligra traslado de otras áreas de la Diresa

“Candidatos desnaturalizan campaña y evidencian desconocimiento de la realidad” Puno

“Candidatos desnaturalizan campaña y evidencian desconocimiento de la realidad”

Raúl Noblecilla: “No hay posibilidad de que Puno se reconcilie con Fujimori” Puno

Raúl Noblecilla: “No hay posibilidad de que Puno se reconcilie con Fujimori”

Piden que recapeo de calles se realice de forma integral en todo el barrio San José de Juliaca Juliaca

Piden que recapeo de calles se realice de forma integral en todo el barrio San José de Juliaca

Anuncian que ministro de Vivienda llegará a Juliaca el 18 de agosto Juliaca

Anuncian que ministro de Vivienda llegará a Juliaca el 18 de agosto

Dirigente califica como “engaño” la construcción de un nuevo hospital regional Puno

Dirigente califica como “engaño” la construcción de un nuevo hospital regional

Denuncian funcionamiento de locales nocturnos y cantinas a plena luz del día en Puno Puno

Denuncian funcionamiento de locales nocturnos y cantinas a plena luz del día en Puno