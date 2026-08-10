Juliaca: director de la UGEL señala que terrenos destinados para el COAR están libres de procesos judiciales

El predio ubicado en la salida a Puno será entregado a las entidades responsables, mientras autoridades buscan acelerar el proyecto ante el Ministerio de Educación

Ivan Coari
Ivan Coari 10/08/2026
Luis Jarid Mamani Llano

La UGEL San Román impulsa el COAR de Juliaca tras quedar libre de procesos judiciales el terreno, que ya cuenta con servicios básicos para su construcción

Foto: IRCS

El terreno destinado al Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Juliaca quedó libre de procesos judiciales, según informó Luis Jarid Mamani Llano, director de la UGEL San Román, quien señaló que ahora corresponde impulsar las acciones para concretar su construcción.

Mamani explicó que la sede del COAR se ubicará en el local situado en la salida a Puno, junto a la Universidad Nacional de Juliaca, decisión acordada con autoridades del Ministerio de Educación y el PRONIED, además, indicó que la Sala Civil de Puno dio por concluido el proceso judicial.

La autoridad educativa afirmó que el terreno permanece bajo custodia de la UGEL San Román y está listo para ser entregado a las entidades responsables de la construcción, además, señaló que el espacio ya cuenta con energía eléctrica, agua y desagüe.

Respecto al avance curricular, el director de la UGEL San Román aseguró que las clases se desarrollaron con normalidad durante el primer semestre, sin paralizaciones que hayan afectado las labores académicas, mientras los directores reportarán esta semana los avances de sus instituciones.

Sobre el futuro del COAR, Mamani señaló que las autoridades de San Román buscarán reunirse con el ministro de Educación para plantear sus pedidos y acelerar el proyecto, pues consideró necesario que los estudiantes de la región estudien en mejores condiciones y que el colegio deje el local alquilado que ocupa actualmente.

Finalmente, el director de la UGEL San Román anunció que las labores académicas del año 2026 se reiniciarán con normalidad, por lo que pidió a docentes, administrativos, auxiliares y directivos recibir a los estudiantes con las condiciones necesarias, además, recordó que la escuela debe ser un espacio seguro y de aprendizaje.

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