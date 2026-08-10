Especialista en economía cuestiona uso del dinero minero en Puno

El especialista en economía y docente de la Facultad de Economía de la UNSAAC, Roberto Acurio Canao, sostuvo que, el presupuesto público en la región de Puno no es bien utilizado lo cual dificulta obras de impacto en el Producto Bruto Interno regional.

El docente explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas distribuye los recursos del Estado de forma fragmentada, lo que limita la creación de empresas y empleo en regiones como Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac y Madre de Dios.

«Vivimos de la informalidad, no solamente en términos empresariales, sino también en términos laborales», declaró el docente de la Facultad de Economía de la UNSAAC, durante la entrevista.

Informalidad y uso de recursos mineros

El especialista detalló que, de 3.7 millones de empresas nacionales, el 99.64% son microempresas, y de estas, más del 75% operan en la informalidad, según cifras que maneja la facultad.

El docente señaló que el sector agrícola y ganadero ha sido históricamente el más olvidado en la asignación presupuestal, pese a que el país mantiene una importante presencia agrícola, ganadera y pesquera.

«No estamos en contra de la minería, sino de cómo se utiliza esos dineros» que deberían transformar recursos agrarios en productos acabados, agregó el docente de la UNSAAC.

Turismo y obras por impuestos

El economista sostuvo que Puno posee monumentos arqueológicos y tradición cultural capaces de generar riqueza turística, pero que las grandes empresas hoteleras transnacionales retienen buena parte de esos ingresos fuera del país.

«Necesitamos empoderar a nuestros empresarios para que inviertan en hotelería y actividad turística», afirmó el docente, como mecanismo para apoyar el agro y la ganadería regional puneña.

El especialista expresó reservas sobre el mecanismo de obras por impuestos, pues solo empresas como el Banco de Crédito o Telefónica lo ejecutan, priorizando la ganancia empresarial sobre el impacto social real.