Juliaca: Mujer ebria al volante habría ocasionado accidente de transito

Una mujer que presuntamente conducía en estado de ebriedad habría causado un fuerte accidente la madrugada de este domingo 9 de agosto, cuando la camioneta blanca que manejaba chocó contra un tráiler en la avenida Mártires 4 de noviembre con avenida Marañón, en Juliaca.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:30 a. m., según la versión preliminar del conductor del tráiler, la unidad roja de placa BKS-920, perteneciente a la empresa Shalom, circulaba por su carril cuando llegó a la intersección con la avenida Marañón.

De acuerdo con esa versión, la camioneta de placa Z8I-881 habría aparecido a gran velocidad y presuntamente habría pasado el semáforo en luz roja, por lo que terminó impactando contra el vehículo pesado y quedó empotrada, dejando cuantiosos daños materiales.

Tras el choque, la presunta conductora quedó intervenida, mientras un varón con lesiones visibles en el rostro, vestido con terno, permaneció en el lugar e intentó revisar y acomodar los daños ocasionados por el impacto.

Las primeras versiones recogidas en la zona señalan que ambas personas presentarían aparentes signos de ebriedad y presuntamente habrían participado antes en una fiesta social, además, la camioneta de placa Z8I-881 figura a nombre de Natalia Condori Yunyu, según una consulta en el sistema de registro vehicular.

Agentes de Serenazgo Municipal y efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría Santa Bárbara llegaron al lugar para intervenir a la presunta conductora y realizar las primeras diligencias, mientras ambos vehículos fueron trasladados posteriormente a la comisaría, donde continuarán las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades conforme a ley.