Exigen el asfaltado de calles en barrio Villahermosa de Puno

Los vecinos de los jirones Gustavo Begazo, Ciudad de la Paz y Paita del barrio Villahermosa en la ciudad de Puno, demandan el asfaltado de sus calles, las mismas que han quedado intransitables por la tierra acumulada.

Una de las vecinas de la zona, sostuvo que el jirón Gustavo Begazo constituye una ruta de acceso a Cancharani, por lo que, la vía es constantemente transitada por unidades vehiculares de todo tipo, lo que se agudizará con la festividad que se conmemora este mes.

“En temporada de lluvia todo se vuelve barro, son calles intransitables a pesar de que por aquí suben y bajan los carros, levantando polvareda y afectando a los vecinos”, señaló.

Ante ello, demandó a la comuna provincial de Puno, el asfaltado de las calles, puesto que, solamente en esa zona viven cerca de 100 vecinos que a diario están expuestos a accidentes y demás.

Los vecinos advirtieron que no solo se trata de una calle en mal estado, sino del peligro principalmente de escolares y adultos mayores que ya han sufrido caídas y son afectados a diario por el polvo que se levanta.

Agregaron que a ello se suma la ausencia del carro recolector de basura en la zona, puesto que, al tener una calle en pésimo estado, este no sube a dichos jirones, lo que genera acumulación de basura.