Advierten que obra de la avenida Circunvalación de Juliaca está paralizada hace cinco meses

La obra de la avenida Circunvalación en la ciudad de Juliaca ha quedado paralizada desde el pasado mes de marzo, ello ha agudizado el tráfico vehicular, principalmente en el sector de la salida a Cusco.

El presidente de la urbanización Jorge Chávez, Héctor Mollocondo, precisó que hace algunos meses se inició el recapeo de la vía, pero a la fecha no registra avances tras haber quedado paralizada hace cinco meses.

Detalló que esa situación perjudica a los vecinos y transportistas, dado que, la congestión vehicular es latente, afectando principalmente a escolares y personas que a diario se movilizan por el sector.

“Es una avenida de constante flujo vehicular, principalmente de vehículos de carga pesada, pero es lamentable la dejadez de la municipalidad provincial que no reinicia los trabajos”, cuestionó.

Agregó que a ello se suma la presencia de transportistas en terminales a los que llamó informales y que brindan el servicio de pasajeros a regiones vecinas como Cusco, Arequipa y otros.

“Se colocan en el cruce del by pass con el óvalo y generan un completo desorden; se estacionan en plena avenida y nadie dice nada. Hace tiempo hemos pedido su reubicación, pero no somos escuchados”, sostuvo.