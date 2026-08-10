Últimos sismos en Junín dejan 2521 viviendas destruidas e inhabitables

Un total de 2521 viviendas quedaron destruidas o inhabitables en la región Junín, según el último reporte de Indeci tras los sismos registrados desde el 18 de julio, con 471 unidades destruidas y 2050 declaradas inhabitables en toda la región.

El mismo reporte oficial registra además 53 instituciones educativas y 16 establecimientos de salud afectados, con los puestos de salud de Yanayana, en el distrito de Chicche, y de Chongos Alto, ambos en la provincia de Huancayo, declarados inoperativos.

Según Indeci, «se registran hasta el momento 22 réplicas» desde el sismo principal del 18 de julio, movimientos que también generaron derrumbes, deslizamientos en carreteras, daños en redes de agua y cortes temporales de energía eléctrica.

Infraestructura vial y servicios básicos, también comprometidos

Las carreteras de la región presentan afectaciones por derrumbes y deslizamientos, mientras que las redes de agua sufrieron daños y algunas zonas registraron interrupciones en el suministro eléctrico como consecuencia directa de los movimientos telúricos.

Los puestos de salud inoperativos en Chicche y Chongos Alto agravan la situación de comunidades rurales que ya enfrentan dificultades de acceso, limitando la atención médica en zonas donde la infraestructura es escasa y las distancias son considerables.

Las autoridades continúan actualizando el balance de daños, con 22 réplicas registradas desde el sismo principal del 18 de julio, mientras comunidades de Junín enfrentan pérdidas en vivienda, salud, educación e infraestructura vial y de servicios básicos.