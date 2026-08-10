EMSA aprovechó emergencia por lluvias y pagó por servicios inconclusos

Aprovechando la emergencia por lluvias, EMSA Puno no solo generó un perjuicio económico de 33 mil 900 soles por actividades de corte y modificación de la tolva del equipo de balde hidráulico, a pesar de que dicho servicio había sido ejecutado con anterioridad; sino que además pagó 44 mil soles por el servicio de instalación de filtros de malla en la captación Chimu, sin que dicho servicio haya sido ejecutado en su totalidad.

Lo cuestionable es que ambas contrataciones fueron hechas a la misma empresa: System Manufacturing Welding In Steel E.I.R.L. A estas dos presuntas irregularidades se suman otros hechos que se generaron en 2025, como la contratación de un “equipo fantasma”.

El último hecho revelado por la Contraloría General de la República es sobre la «Construcción e instalación de filtros de mallas alrededor de la Captación Chimú Módulo II Nueva para asegurar la operación continua de los equipos».

Supuestamente, el servicio se ejecutó durante los últimos días del pasado mes de abril y los primeros días de mayo, por el que se pagó 44 mil soles; sin embargo, al realizar una visita de supervisión a la captación Chimu, se constató que los trabajos no se encontraban concluidos.

“Se detectó al personal operario del contratista ejecutando labores activas y primarias de fabricación, tales como el esmerilado y soldado de perfiles angulares metálicos, aplicación manual de pintura base anticorrosiva y el montaje e hilado técnico de la geomalla verde sobre las estructuras; actividades que contractual y técnicamente debieron culminar antes de cualquier solicitud de conformidad”, señala parte del informe.

En otro punto señala que “el esqueleto de los paneles de protección permanecía en proceso de ensamblaje rudimentario en la misma plataforma de la captación. Asimismo, se constató un lote de 16 paneles con malla que se encontraban únicamente apilados de forma vertical en la zona de ingreso del Módulo II”.

Ante ello, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de EMSA Puno, Nogy Vilca Mansilla, precisó que son hechos reiterativos que involucran a la empresa sin que nadie del Directorio, mucho menos el gerente general quiera hacerse responsable.

Precisó que sostuvieron reuniones con los máximos representantes de la institución, quienes negaron conocer tales hechos, a pesar de que en los mismos informes de la Contraloría señalan que estos ya habían sido advertidos. Ahora, el sindicato ha pedido un informe y explicaciones sobre los presuntos actos irregulares, pero a la fecha no tienen respuesta.