Rechazan declaraciones de Moyano sobre víctimas de las protestas sociales

El presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, Raúl Samillán Sanga, rechazó las recientes declaraciones de la fujimorista Martha Moyano y reiteró que no permitirán la llegada de Keiko Fujimori a la región Puno.

Moyano rechazó recientemente el uso político de las fotografías de los fallecidos en las protestas sociales, afirmando que algunos sectores y políticos generan «morbo» con estas imágenes.

En respuesta, Samillán dijo que se trata de vidas humanas que se perdieron producto de la represión policial durante las protestas de 2022 y 2023, muy al margen de los colores o partidos políticos.

“El 28 de julio hemos protestado y varios congresistas se sumaron a nuestras demandas, parece que eso les molesta. No estamos hablando de partidos, sino de vidas que tienen el mismo valor”, sostuvo.

Agregó que no se quedarán callados ante la estigmatización de la que señala, son víctimas, por lo que reiteraron su pedido de derogatoria de las leyes pro crimen, así como su rechazo al posible arribo de la mandataria a la región altiplánica.

Samillán, precisó que están buscando un diálogo con las bancadas parlamentarias de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno para gestar una iniciativa que propicie la derogatoria de las leyes pro crimen y se atienda a las víctimas de las protestas en salud, trabajo y pensión por orfandad, tal y como recomendaron organismos internacionales.