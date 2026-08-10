Nevadas en Puno: SENAMHI alerta nieve hasta 5 cm en sierra sur y vientos fuertes este lunes

El aviso rige del 10 al 11 de agosto en la sierra sur, con riesgo para cultivos, ganado y tránsito en carreteras ubicadas sobre los 4000 metros

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 10/08/2026

SENAMHI alerta nevadas de hasta 5 centímetros en zonas altas de Puno, con granizo, lluvia y vientos superiores a 50 km/h que afectarán vías y ganado

El SENAMHI anuncia nevadas en la sierra centro y sur de Puno desde este lunes 10 hasta el martes 11 de agosto, con acumulación de nieve hasta 5 centímetros en zonas por encima de 4000 metros sobre el nivel del mar.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú precisa que las nevadas caerán durante todo el lunes 10 y el martes 11 de agosto, entre las 00:00 y las 23:59 horas, según el aviso publicado el sábado 8 de agosto a las 15:24 horas.

La institución advierte que durante este periodo seguirán las precipitaciones en forma de granizo, aguanieve y lluvia, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora.

El SENAMHI pronostica acumulados de nieve próximos a los 5 centímetros en la sierra sur, donde se ubican varias provincias de Puno, y alerta sobre el riesgo para ganado, cultivos y tránsito en carreteras de altura.

El aviso meteorológico incluye a ocho departamentos de la sierra centro y sur, entre ellos Puno, y pide a las autoridades locales y a la población tomar medidas de prevención ante el frío intenso y las nevadas.

Los pobladores de la región de Puno deberán protegerse del frío, evitar traslados innecesarios en zonas altas y mantenerse atentos a los reportes del SENAMHI, que seguirá emitiendo actualizaciones sobre nevadas, granizo y vientos fuertes.

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