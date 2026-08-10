Dos más van por el sillón regional del Gobierno Regional de Puno tras inscripción excepcional

Walter Monroy y Wilhem Limachi, se suman a la lista de siete aspirantes que buscan el sillón regional del Gobierno Regional de Puno; sin embargo, la inscripción de sus candidaturas ha sido admitida de forma excepcional hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las apelaciones interpuestas por ambas fórmulas, tras su improcedencia inicial.

El último 7 de agosto, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno, admitió a trámite la solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos de la Alianza Electoral Venceremos y del Partido Democrático Somos Perú, para el GRP, en el marco de las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre.

ES EXCEPCIONAL

El órgano electoral precisó que la solicitud inicial de ambos partidos fue declarada improcedente; sin embargo, estos interpusieron un recurso de apelación ante el JNE, ente que todavía no se pronunció.

Entonces, siendo el 5 de agosto la fecha límite para la publicación de las candidaturas inscritas, el JNE dispuso que estas sean publicadas en su estado actual, por tanto, ambos expedientes quedaron comprendidos dentro de las medidas excepcionales adoptadas por la institución, siendo devueltas al JEE de Puno. Es así que se dispuso la apertura excepcional del sistema informático DECLARA+, para que ambos partidos procedan con la inscripción de sus candidatos.

Sin embargo, es necesario precisar que, la admisión que se dispuso no deriva de una recalificación ordinaria ni de la constatación de que las observaciones previamente advertidas hayan sido subsanadas, sino del cumplimiento de la medida excepcional ordenada por el JNE, con la finalidad de garantizar la continuidad del cronograma electoral y el inicio oportuno del periodo de tachas.

MONROY

Walter Enrique Monroy Pinto, de 46 años, es el aspirante al sillón regional por la Alianza Electoral Venceremos. Nació en Ayaviri (Melgar), ha declarado ser bachiller en Educación, con ingresos anuales por 16 mil 800 soles.

En septiembre de 2020 se afilió al Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, pero esta fue cancelada en septiembre de 2021. Ese mismo mes se afilió en el Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo, pero terminó renunciando en diciembre del mismo año.

En enero de 2022 se afilió al Movimiento de Integración y Revolución Andina, pero renunció en septiembre de 2024 y desde octubre del mismo año está afiliado en el Nuevo Perú Por el Buen Vivir.

Monroy lleva como candidata a vicegobernadora regional a la conocida abogada Diana Marleny Pasaca Apaza de 46 años, natural de Juliaca y con ingresos anuales por 57 mil soles.

Ella estuvo afiliada en el Partido Democrático Somos Perú, de septiembre a noviembre de 2020, luego se afilió a Gestionando Obras y Oportunidades con Liderazgo, de enero a septiembre de 2022. Actualmente, está afiliada en el partido Adelante Pueblo Unido, desde enero de 2025.

LIMACHI

Wilhem Rogger Limachi Viamonte, de 40 años, es el aspirante de Somos Perú. Natural de Juliaca, es ingeniero Mecánico Electricista y Civil, ha declarado ingresos anuales por 90 mil soles.

En mayo de 2014 se afilió al movimiento Por las Comunidades Fuente de Integración Andina de Puno, pero renunció en abril de 2021. Actualmente, está afiliado en el Partido Democrático Somos Perú, desde octubre de 2024.

Limachi lleva como candidata a vicegobernadora regional a Yohanna Yeserli Vega Tristán, de 36 años, natural de Ollachea (Carabaya). Ha declarado ser bachiller en Administración y Marketing, con ingresos anuales por 30 mil soles.

En junio de 2009 se afilió en el movimiento Frente Amplio de Puno, pero esta fue cancelada en febrero de 2015. Actualmente no está inscrita en ningún partido u organización política.

SON 9

Cabe precisar que, cumplido el plazo para la publicación de listas, se dejó fuera a Bladimiro Centeno y Primitivo Vilcapaza, luego que el órgano electoral declarara improcedente sus candidaturas por no cumplir el número de candidatos, ausencia de plan de gobierno, entre otros documentos que no fueron subsanados.

Por tanto, a Walter Monroy y Wilhem Limachi, se suman las inscripciones de Wilber Cutipa, Hugo Supo, Marcelino Tonconi, Jesús Mamani, Eduardo Quispe, Juan Aquino y José Chalco.